Bizarné majstrovstvá sveta v hokeji 2021 (mojich deväť bizárov)

Tie bizáry na prvý pohľad nevidno. Veď majstri Kanada, striebro Fíni, bronz USA. Klasika, ničím sa nelíšiaca od minulých šampionátov.

Musím dať na úvod jednu poznámku.

Pre mňa majstrovstvá skončili našou prehrou s amerikánmi. Mňa viac ako samotný šport baví fanúškovanie. Podobne pre mňa svojho času skončila Tour de France, keď diskvalifikovali Peťa, či slalom keď vypadla Peťa (Giro som dopozeral).

No ale k téme. Po vlaňajšom kovidovom pôste sa fans tešili. Vyšachovanie Minsku z usporiadateľskej stoličky sa vo svetle únosu civilného lietadla ukázalo prezieravé. Ale nechcem o politike, Riga to zvládla na výbornú.

Bizár 1

Majster sveta, ktorý nemal postup vo vlastných rukách.

Stačila remíza Nemecka s Lotyšskom a javorový list by letel s hanbou späť za oceán. Jediný gól ich delil od tej potupy. Strašne som domácim ten postup želal, ale úprimne, pokazili si to sami. Napríklad v zápase s Kazachmi.

Bizár 2.

Slabý rozjazd a nečakané zaváhania favoritov.

Už spomínaná Kanada otočila svoje účinkovanie v triumf, Švédi katastrofu už neodvrátili. Federálni bratia ešte štvrťfinále zachránili, ale tam dostali stopku. Pritom si podľa médií šli po medailu...

Bizár 3

Slovanská vzájomnosť.

Východní bratia Rusi víťazstvom nad tre kronors vyniesli na svojich krídlach do ďalších bojov všetkých Slovanov. Boli sme sťa 3 prúty Svätopluka...

Žiaľ, aj vo štvrťfinále.

Keď fiasko, tak vzájomné.

(pravda.sk)

Bizár 4

Waterloo skupiny A.

Súvisí s predchádzajúcim bizárom. Ani Švajčiari nedokázali zachrániť česť našej skupiny.

Tu sa ukazuje zákernosť boja na 1 víťazný zápas. Žiaľ, na šampionáte nie je čas ako v NHL. Príkladom je obrat Montrealu. Žiaľ, už bez Tatára. Pre nezainteresovaných, je to Slovák ako cvikla. Niekde píšu, že je zranený, inde že bol vyradený pre stratu motivácie...

Bizár 5

Najlepší štart Slovákov za posledné roky.

Šťastie tohoto turnaja bolo, že nevypadával nik.

Možno preto naši mladíci neboli od začiatku "pod dekou". Prvé tri zápasy boli ako zo sna, získali sme dokonca skalp Rusov, hoci vlastne za Rusov neboli a miesto hymny im hrali klasiku (neviem, či to bol Beethoven, Čajkovskij či ešte niekto iný...). Nedivím sa, že nespievali :-).

Po výprasku od Švajčiarov sme zvládli Dánov, ale stále nebolo nič isté.

Ale už spomínaní Rusi nám umožnili zahrať si priateľské derby uprostred šampionátu.

Všetci boli spokojní, veď Čechom viac vyhovujú Fíni a my vieme zahrať na američanov... Fabulovať, ako by to dopadlo pri opačnom garde je zbytočné. Ale u nás pravdepodobne rovnako.

Bizár 6

Krivda Jula Hudáčka.

Nuž neviem. Doteraz som myslel, že zostavu určujú tréneri, a zrazu vidím, že sú tu predsa zásluhy?

To akože je štvrťfinále exhibičný rozlúčkový zápas?

Navyše nemal výrazne lepšie štatistiky, ako Húska, ba možno naopak.

Ľudsky možno Jula chápať, ale profesionál sa správa inak.

Bizár 7

Len malá štatistická kuriozita.

Hoc Česi každý rok útočia na medailu a my sa trasieme o zotrvanie, medailové suchoty máme obaja od roku 2012. Vtedy bratia dosiahli na bronz a my pod vedením kauča spoza Moravy Vladimíra Vůjtka sme získali prekvapujúce striebro...

Česi dúfali, že v Rige štatistiky otočia vo svoj prospech. Nevydalo. Ďalší pokus bude o rok vo Fínsku, dejisku poslednej medajlovej žatvy oboch krajín...

Bizár 8

Vzbura malých.

Pri všetkej úcte, sem patríme (ako jediní úspešní) aj my. Ale čo chýbalo Lotyšom a, Kazachom? Malý krôčik či zaváhanie súpera.

A kto čakal porážku Švédov od Dánov a Bielorusov, výhru Kazachov nad Nemcami či Britov nad Bielorusmi? Briti vôbec potrápili favoritov vrátane nás, ba Dánom uchmatli bod.

Bizár 9

Môj súkromný.

Toto sú prvé majstrovstvá, kde osobne poznám dvoch hráčov, dokonca najlepších z tímu. Na tento aspekt ma upozornil syn.

Peter Cehlárik je mladší brat synovho spolužiaka. Keď sa vzájomne navštevovali, občas sa k nim "prichomejtol". Teda syn ho pozná lepšie, ja len z pár videní, keď som bol u nich pre mladého.

Mareka Hrivíka poznám lepšie.

Chodil so synom do jedného hokejového ročníka, už vtedy na tréningoch bol od všetkých o triedu lepší, hoci bol o rok mladší.

Pri troche predvídavosti sme mohli mať aj kalendárik Mareka Hrivíka

Veľmi som obom prial NHL.

No okrem pár zápasov nevyšlo.

Konkurencia bola silná, možno v iných mančaftoch by bola šanca väčšia.

Ale akým štýlom ovládli švédsku ligu, klobúk dole...

Toľko moje hokejové bizáry.

O pár dní začína futbalové Euro.

Mám pocit, že ani tam o ne nebude núdza...