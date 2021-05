Tri hračky našeho Igorka. Malý atómový chemik, Vyderžáj pianér a Lego. Teda MegaLego.

A ako bonus bude igráčik Jožko. Ako vzorka zmýšľania Igorkových najvernejších z pieskoviska. Prvé dve hračky už naše chlapčisko omrzeli. Už ich veľmi ani nespomína. Lebo tuší, že porušil pravidlá (nevie isto, lebo ich nečítal).

A že možno príde világoš (ak by tomu slovku Igorko nerozumel, Györgi rodený Juraj mu preloží. On s ním verne chodí na cudzie pieskoviská).

A preventívne náš poslanecký igráčik pripravuje zákon o hmotnej zodpovednosti úradníkov.

(alza.sk)

Lebo ako môže byť zodpovedný Igorko za niečo, čo ani nečítal (podobnosť s vlastnou diplomovkou čisto náhodná). A tobôž Mareček, veď on ju ani nepripravoval.

(keby chlapci boli aspoň chlapi a niesli následky svojho cirkusu. Ale najprv bola snaha namočiť obvoďákov a po zverejnení škandalóznej zmluvy statočný Marek ukáže hlavného vinníka: to Urbancová!).

Mali by sme si na začiatku zopakovať, hú is hú.

Že Igorko je na pieskovisku medzi kamošmi šéf (teda teraz, keď Riško a Verča dupli nožičkou, už je šéf akože Edko).

(visegradinsight.eu)

Ostatné už pomaly vyplynie samo.

Hračka prvá. Malý atómový chemik.

(alza.sk)

Náš chlapčisko odjakživa túžil ohúriť. Najlepšie spasiť celé ľudstvo. Ale hlavne nech mu to ľudstvo dáva patrične najavo svoju neskonalú vďačnosť. Aj keď to bude atómovou bombou.

Igorko má (mal?) kamaráta Riška (ten má zasa picapiecku. Len tuším piecka spadla, piecka spadla, ktože nám ju postaví...)

(gastrokuchyne.sk)

Teda asi už bývalého, lebo mu na pieskovisku robil zle. Tak mu Igorko dal za trest zohnať veľa veľa tyčiniek na špáranie v nose, ktoré patria k hračke a treba ich ku úspechu bomby. Hoci podľa rozdelených úloh to mal robiť tretí kamoš, Mareček zvaný Ovanutý.

(mojalekaren.sk)

Lenže Riško nielenže číta, ale aj chce konať podľa návodov. Pár aj sám napísal, ale Igi ho poslal s nimi do Mongolska.

Preto od Marečka chcel špecifikáciu. Tomu sa to ani na 7 krát nepodarilo. Čo nejaký čas trvalo.

A tento sa nezastavil, ale bežal. A #hnusoba robila zle.

Ale na Marečka Igorko nedá dopustiť. Veď sú z jednej partičky. A tak nazval Riška idiotom a poslal ho kopať hroby. Napodiv ho z pieskoviska nevyhodil.

Ale presadil testovanie na celom pieskovisku. Sprvu sa zdalo, že to pomáha. Tak to Igorko zaviedol týždeň čo týždeň. Lenže sa mu začali kopiť dáta a nemal ich kto spracovať.

(Jeden múdry človek to nazval, že sme sa ocitli v "dátovom pekle").

A ani o tých ľudí, čo testovaním odhalili, nebolo nijako extra postarané. A napriek bombe bolo obetí čoraz viac.

Dalo sa tomu zabrániť aspoň čiastočne. Lenže Igorko nemal odvahu pokaziť deťom na pieskovisku Vianoce. On by rád bol obľúbený, konal hrdinské činy, ale bez rizika.

(tyzden.sk)

Našťastie tu bol zasa hromozvod Riško. To on chcel všetko otvárať. Že nie plošne ale podľa semaforu, a že ak by naozaj chcela, obyčajná nezávislá partička si mohla sama presadiť čo jej hrdlo ráči bez ohľadu na Riška, sú len také nepodstatné detaily.

Ako nejaké to percentíčko pri DPH (ale o tom pri tretej hračke).

A hlavne Igor podľahol klamu, že jeho hračka lieči a nie iba diagnostikuje.

A nedal si povedať, že viac ako celoplošne má zmysel v ohniskách nákazy. Vedci sú obyčajní múdrosráči.

Pretože on najlepšie vie, on je vizionár...

Vraj za peniaze za túto hračku sa dalo postaviť na pieskovisku 12 nemocníc.

Podľa Janky, čo je známa sťahovaním nohavičiek, sa za druhý aprílový víkend minulo na testovanie 9 miliónov eur, nájdenie jedného pozitívneho vyšlo na bezmála 3.500 eur. V Hlohovci podľa primátora Kollára až 20.000 eur.

Neviem všetky tie sumy kvalifikovane posúdiť. Faktom ale je, že Igorko už tvrdohlavo na svojej hračke netrvá, ba už ju ani nespomína.

Možno aj tuší, že raz sa tá suma v kontexte s výsledkami bude ešte prešetrovať.

A tak pracuje aj igráčik Jožko o 106. To ale až na záver.

Hračka druhá. Vyderžáj, pianér.

(minibazar.cz)

Iste ste videli Pelíšky. Spojíte dva kábliky a trasie vás a trasie. Ide o to vydržať

Igorko ale má modifikovanú verziu.

Spojí síce kábliky, ale jeho nepotrasie.

Zato trasie všetkých ostatných na pieskovisku.

Igorko ale vydrží. Síce sa mu sem tam hlások zatrasie, slza vstúpi do oka, ale vydrží. Ba čo viac, aj nám odpustí. Priam na Veľkú noc, sťa obetný baránok. Ba akýže baránok, on je velikán. Baran.

(a že toho máme na rováši. Vrchol bola rituálna obeta ďalšieho Baránka, Ovanutého. A Igorko nám predstavil, ako si on predstavuje Memorandum o neútočení)

(topky.sk)

Pravidlá hry poznáme.

Len stručne a možno chronologicky nie celkom presne.

1. Dovoz a famózna prezentácia vakcíny Sputnik fájv (oprava, pjať. Alebo Vé)

(TASR)

(napriek nesúhlasu a poza bučky koaličných partnerov)

Aby sa davy, nedôverujúce imperialistickým vakcínam, mohli zaočkovať. Čím skôr, najlepšie okamžite.

2. Keďže vakcína je necertifikovaná, niekto si to musí vziať na triko.

Igorko s Marekom majú jasno. Obvodní lekári.

Tí im ale ukázali vztýčený malíček (či iný prst?) a tak to vzal na seba Mareček (neskôr sa ukázalo, že vlastne Urbancová, hoci o tom nemala ani tucha. Ako vraví legislatívec Jožko, mala si dať písomne potvrdiť, že konala na príkaz ministra. Svätá prostata...).

Aj tak sa ale stále neočkuje.

3. Prepukol škandál. Zistilo sa, že Mareček odmietol milióny cerifikovaných vakcín.

Vraj boli drahé. Že ide o životy? Tie predsa zachraňujeme AG testami, a tie nás už stáli majlant.

A navyše, už sa vo vyvolených kruhoch vravelo o Sputniku v počte 2 milióny, po ktorých sa len tak zapráši.

4. Zjavil sa škandál číslo 2, v ktorom kde sa vzal, tu sa vzal ŠUKL.

Ktorý bol v zmluve, ale nemal sa o tom ako dozvedieť, keďže bola utajená. A jeho šéfka niečo povedala, na čo Igorko zvolal tlačovku, kde keby ešte chvíľku vydržal, povedal by meno Baťová 100 krát.

(SITA)

A že znevážila povesť Sputnika v celej galaxii a že spochybnila rozhodnutie ľudí dať sa ním očkovať (prečo nebol výrobca v stave už dávno dodať kompletnú dokumentáciu nielen ŠUKL ale aj na schválenie v rámci EU je záhadou a podľa môjho laického a skromného názoru to škodí povesti vakcíny viac, ako názor štátnej úradníčky bezvýznamného štátika).

Že Igorko predtým vyhlasoval, že o Astra Zenece vieme svoje a na východe ľudia hromadne rušili očkovanie bol prejav jeho dobrosrdečnej povahy. Čo na srdci, to na jazyku. Veď práve.

(aj napriek podpisu Marečka a budúcej zodpovednosti Urbancovej, ktorá o nej našťastie netuší, sa stále neočkuje).

(sme.sk)

5. Škandály už škoda počítať.

Vyšlo najavo, že dôvod problémov je nezaplatená faktúra (ach, tá Urbancová...).

Keď nám Rusi vrátili platbu, Igorko nelenil a, konal. Určite s dcérkami pozeral požiarnika Sama...

Šiel hasiť. Od Ruska až po Maďarsko. Čo na tom, že sám škrtol zápalkou.

(wikipedia.sk)

Igorko ignorujúc ministra zahraničných vecí či veľvyslancov robí tour Moskva - Budapešť spolu s verným Džordžim - Jurajom, ktorý popiera dvojité občianstvo a netají obdiv k Orbánovi a Veľkému Uhorsku. S akým výsledkom (okrem hanby doma a v zahraničí), zatiaľ nevedno.

(wikipedia.sk)

V Šarišských Michaľanoch si pre vakcínu prišli dva kamióny.

Stále sa neočkuje.

6. Nový minister napriek nevôli Igorka zverejnil zmluvu (veď si to ešte odskáče. Preddavok za očkovanie tínedžerov).

Až teraz pukáme ako kuci.

Áno, ŠUKL tam je, ale v úplne opačnom kontexte. A hlavne, Rusi svoje bubáky podľa zmluvy dostanú bez ohľadu na osud Sputnika.

Zdá sa, že testovanie v maďarskom certifikovanom labáku zmluva nevyžaduje, ale ok, výsledky môžu dať Sputniku zelenú. Aj keď ťažko povedať, čo myslel Orbán pomocou Igorkovi. Len poskytnúť služby laboratória?

Ale nekonšpirujme. Aj keď je tu ešte záhada, prečo si Rusi vzali späť vzorky na testovanie...

Úprimne, ja už z toho mám guláš. Len voľajaký horký a presolený...

(pravda.sk)

Je vakcína naša, alebo nie? Dodá sa počet do kontrahovaných dvoch miliónov?

A tak ďalej, a tak ďalej...

Jedno je jasné. Neočkuje sa a tak skoro nebude. A či vôbec...

Ale zdá sa, že Igorka už obe hračky omrzeli.

Ba začínajú byť traskavé a nebezpečné, asi by sa od oboch najradšej dištancoval.

Testovanie spolu so Sputnikom (ak teda zaplatíme zmluvné bubáky) stojí totiž aspoň za zvýšené obočie prokurátorného generála.

Ono pre blaho obyčajných ľudí (nie tých s politickým kopyrájtom) je v princípe jedno, či verchuška verejné bubáky rozkradne, alebo hodí do Dunaja.

Akurát Slovák pochopí, že tí prví z toho aspoň niečo majú, nad tými druhými sa jeho rozum nevie rozhodnúť, či stáť či bežať.

Náš veliteľ roty na vojne bol pragmatik.

(csla.cz)

On chápal, keď si vojaci brali do civilu maskáče, veď im poslúžia. Nejako to vždy zariadil, že mu pri inventúre nechýbali.

Tiež keď mu niekto ukradol v kasárňach napríklad dosku z wc, nepenil. Vedel, že bude užitočná inde a jemu donesú nové vojaci, čo chodia s muníciou na vlakové doprovody (onakvé vecičky mu podonášali, rabujúc pod pláštikom noci nákladné vagóny).

Ale nechápal, keď mu niekto rozmlátil tú dosku len tak, pre zábavu...

Ale naspäť k príbehu.

Mareček sa dlhý čas skrýva pred novinármi, uteká na WC (ja by som aj pochopil, keby tie dosky rozbíjal, ale viete si tohoto jemného človeka predstaviť, že robí niečo také?) alebo k lekárovi, pričom klame, že sa vráti. A keď už čosi rečie, tak "to Urbancová".

A náš Igorko, ktorý už prvé dve hračky radšej nespomína, už ho omrzeli (a hlavne už asi aj on zistil, že sú to nepodarky za ktoré ho môže niekto po úspešnom referende vybacať, preto sa treba s tou kolúznou väzbou poponáhľať nielen kvôli Pčolinskému), veď to boli len také jednoduché zábavky, dostal novú hračku.

Tretia hračka. MegaLego.

(alza.sk)

Igor, ktorý sa vo voľnom čase týmto zapodieval už od posledného augusta, v čase keď nevestičkám #dobre bolo a sám sa bez rúška tancoval, tancoval, vykrúcal, zrazu zistil, že sa ocitol v správnom rezorte.

Len ma trocha desí, že človek, čo za dva mesiace nevie prečítať jednoduchú zmluvu (a potom súťaží, kto viackrát na tlačovke povie Baťová a vzdá to tesne pred stovkou), ktorú podpísal Ovanutý Mareček a kvôli ktorej igráčik Jožko teraz konštruuje zákon, ako v prípade prúseru ministrov potrestať Urbancové, má v tom MegaLegu viac ako sto komplikovaných zákonov.

Udalosť týždňa bola Igiho tlačovka.

Toľko som na SME o nej čítal, až som si ju kukol z archívu.

Kristepane...

Ta geniálna 1 slajdová prezentácia (a ani tú nevedeli spustiť, pokazili Igimu bombastický momemt prekvapenia a furt sa im tam rozbaľovalo menu...), kde z troch kľúčových pilierov nevedel k žiadnemu povedat nič relevantné.

A keď sa ho na konci redaktor SME spýtal, načo vlastne bola tá tlačovka a kde na to vezme 2 a pol miliardy, nabrýzgal mu a zdupkal (že zasa okydal SaSku s Riškom, to už je folklór).

Niet pochýb, že #dobre bude.

Zatiaľ boli Igiho zábavky jednoduché.

Stačilo nakúpiť milióny testov či sputnikov (a možno to posunúť do kriminálnej roviny).

Nedokázal dozrieť jednu normálnu zmluvu (ani ju len prečítať) a teraz do 2 týždňov nám predstaví reformu odhadom o stovke zákonov (a hádam aj na dvoch slajdoch...)

Choré, choré, choré...

A celý ten chaos má začať už od 1.1.2022...

Možno aj prezradí, kde vezme peniaze na tú grandióznu prorodinnú politiku.

Však DPH. 25% sa zľakol, tak ich poprel. Pripustil ale nejaké to percentíčko.

A hlavne pritlačí na tých bakaných živnostníkov a podnikateľov, čo využijú diery v zákonoch a bezostyšne optimalizujú. Zaláta ich, vyzná sa.

Brigádnici len s 10% daňou na dohodu už sú ošetrení.

Ale isto zariadi, aby by už nikto s mamičkou za volantom starej fábie nenajazdil denne 600 kilometrov či netlačil svoj reklamný plátok na rozobratom stroji.

Absurdistan za Fica vyhnal tisíce mladých do zahraničia. Mnohí by sa aj vrátili, ale nie za vlády psychopata, spasiteľa Všehomíra.

Ktorý okrem mladých svojou reformou vyženie aj podnikateľov. V dnešnej dobe si tí úspešní založia firmu napríklad v Čechách (kde nemajú každého a priori za zlodeja) a kasa sa ešte viac vyprázdni...

A tie zákony budú schvaľovať odborníci ako igráčik Jožko.

Ktorý aj predkladá vlastný zákon. Par excellence.

Bonus.

Jožo Pročko ako prototyp poslanca OĽANO.

Jožo bol kedysi zabávač. Podľa mňa mizerný, používajúci podpásový škodoradostný humor.

Keď ho raz jeho vlastným spôsobom nachytal Juro Mokrý, nerozchodil to. V štúdiu nariekal, že manželka takmer dostala infarkt a Mokrému to nikdy neodpustil.

Videl som zo dva jeho predvolebné duely. Nestíhal som sa diviť, to bol extra materiál.

No a teraz som kukol rozhovor so Zuzkou Kovačič Hanzelovou.

Pamätáte si ešte reklamu na Vizír? Nuž tak som zíral...

Pročko s kolegom Kyselicom predkladajú návrh zákona o hmotnej zodpovednosti úradníkov, nielen politikov.

(snv24.sk)

Hlavný dôvod je zrejmý. Aby namiesto Igorka a Marečka pykala Urbancová...

Ten rozhovor nemá chybu, Zuzka je proste excelentná. Myslím, že aspoň prvých 6 minút stojí rozhodne za pozretie.

Ak sa vám nechce ďalej, aspoň ešte jedna perla v prepise:

ZKH: Ako ste (v navrhovanom zákone) riešili to, akú bude mať hmotnú zodpovednosť napríklad Igor Matovič, ktorý nemá oficiálne žiadny majetok

JP: (dlhá odmlka) To sme vyriešili tak, že ten človek bude musieť zaplatiť tú pokutu.

ZKH: No ale keď nemá ten majetok, tak z čoho to zaplatí.

JP: Na to sú zasa určené orgány v trestnom konaní, ktoré to budú riešiť.

ZKH: No ale ako, skúste mi to načrtnúť, aby som to chápala, či teda Igor Matovič bude hmotne zodpovedný.

JP: (obšírne hovorí o ničom)

ZKH: Ale zatiaľ ste mi nezodpovedali, ako bude Igor Matovič zodpovedný.

JP: A za čo má byť Igor Matovič zodpovedný? Vy zase fabulujete niečo.

(a ďalej tára, že to bude "celý komplex tých vecí, ja vám neviem povedať, celé to je v celom systéme riešení... )

Vo finále bol Pročko dotlačený k takémuto skvostu:

JP: Prepáčte, prepáčte. Ja som si pozrel sedem vašich relácií tuná čo sú a celé to je v každej relácii dávate...

ZKH: (skočí mu do reči) Na začiatku ste hovorili štyri.

JP: No ale sedem vašich. To som si pozrel štyri rozhovory s vami. Štyri rozhovory s vami, kde ste vy rozprávali, vy ste boli ten respondent, čo ste rozprávali, ale sedem relácií som si pozrel, kde ste vy boli a ten Matovič je taká vaša mantra. "

Tak neviem.

Rozumiete tomu niekto či len ja som mentálne opozdený?

Čoho bolo sedem a čoho štyri???

(soundcloud.com)