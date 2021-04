Redizajn diskusií – netradičná Beta verzia alebo rituálna „sebaobeta SME“?

Tak nám redakcia dala darček. Taký danajský – redizajn diskusií. Aj keď neviem, čo bolo na starom dizajne zlé (pravda, dali sa nejaké drobnosti vylepšiť), ale takéto tsunami? Čím sme si to, milé SME, zaslúžili?

Ale kde tie januárové snehy sú...

(nostalgicky som kukol do kalendára. Je to krásny nekomerčný kalendár, ktorý vznikol pre radosť tiež vďaka blogom a diskusiám tu na SME. Možno v redizajne by nevznikol...).

(foto: Irena Šimuneková báseň: Miroslav Perniš)

Edičná poznámka

Nie je to prvýkrát, čo polemizujem s redakciou.

S pánom Paculíkom máme už celkom obsiahlu (ale korektnú) mailovú diskusiu. Posledný článok, ktorý som na tému vzťahu redakcia versus blogeri a diskutéri, chvíľu kmital medzi výberom sme a "súkromným parkoviskom", kde nakoniec aj skončil.

Neviem, aký osud čaká tohoto novorodenca. Myslím ale, že je aj v záujme redakcie, zamyslieť sa nad výhradami diskutérov (viac ako 600 príspevkov, žiaľ, v redizajne sa v nich ťažko vyznať), z ktorých som sa pokúsil vyťažiť akýsi koncentrát.

Začnem trocha zoširšia.

Som celoživotne spojený so školou. Po rokoch základnej, strednej a vysokej školy v laviciach som súvisle prešiel za katedru a všetko absolvoval v opačnom garde. Za 35 rokov praxe sa na človeka všeličo nalepí. Nehovorím teraz o kvalite, to ani 35 rokov nezaručí a neprináleží to hodnotiť mne. Ale minimálne to človeka profesne zdeformuje. Proste chcete, aby veci boli pokiaľ možno jednoduché, názorné a prehľadné.

Často som sa počas mojej praxe stretol s učebnicami, ktoré boli na pohľad veľmi pekné. Akurát boli nanič. Pretože ich autori, často slovutní a múdri docenti, postrádali jednu vec. Zo svojej akademickej pozície sa nevedeli vžiť do myslenia 10-ročných detí.

Prečo tento úvod?

No na mňa tento redizajn pôsobí, že jeho tvorcovia v živote nediskutovali. A majú predstavu, že diskusia je nejaká nástenka, kde zavesíte svoj príspevok a tým to hasne. A že najväčší nedostatok je fádnosť a treba pridať smajlíky a emotikony...

Ale to by bol stále ten lepší prípad.

Lebo nechcem si ani pripustiť myšlienku, že by nový redizajn mal za cieľ skomplikovať diskusie. Znechutiť diskutérov, ktorí majú o diskusiách iné predstavy, prípadne ich z tohto priestoru vyhnať.

Možno už na predplatiteľoch nezáleží, nahradia ich reklamy. Redakciu zrejme neznepokojuje, koľko diskutérov v 600 príspevkovej diskusii (v prípade, že nedôjde k „re-redizajnu alebo kroku späť) avizuje nečakať na dokončenie migrácie dát a emigrovať na iné platformy. Sú tam aj priame návody, ako skončiť okamžite s vrátením predplatného.

Zlé tušenie ma pochytilo, už keď som 7. apríla zbadal na stránke článok „Denník SME redizajnuje diskusie“.

Najväčšie obavy vo mne vzbudila veta:

„Veríme, že sa vám nové diskusie SME.sk budú páčiť a budete do nich radi prispievať svojimi názormi.

Tak som vo štvrtok pozrel.

A hneď bežal pozrieť do kalendára, či nie je Huga.

(foto: Irena Šimuneková báseň: Mária Křápková)

Ale zjavne to nebol prvoaprílový žart.

Vieru redakcie musím sklamať. Spolu so stovkami diskutérov v diskusii pod predmetným článkom.

Veru sa mi nové diskusie vôbec nepáčia. Či do nich budem prispievať (a dokonca rád?) závisí od toho, či sa niečo zmení.

(tá diskusia je veľmi výživné čítanie. Istý čas sa do nej zapájal z redakcie Ondrej Podstupka s prísľubmi, že sa nedostatky odstránia. Postupne sa ale zrejme v redizajnovej diskusii sám stratil...).

Z vyše 600 (!) diskusných príspevkov (mnoho bolo ironických) je drvivá väčšina jasne proti týmto zmenám. A vylepšenie typu emotikonov mi v diskusiách naozaj nechýbali...

Totiž vždy spozorniem, keď sa menia dobre fungujúce veci. Už predtým som zaregistroval, že redakcia chce rušiť karmu. Čo by ma až tak nevyrušovalo, málokedy na ňu klikám. Na druhej strane, pri zákone veľkých čísel akú takú výpovednú hodnotu mala. Diskutéri vedia, „čo mám na mysli“.

Nuž, prebehol som si tie príspevky a spolu s mojimi skúsenosťami ich skúsim zosumarizovať v hlavných bodoch. Chcem veriť, že nejde o úmyselné redakčné harakiri a „redizajnéri“ vypočujú hlas ľudu.

Diskusná katastrofa v hlavných bodoch.

obrázok z článku, avizujúceho redizajn diskusií (sme.sk)

Vylepšenie 1. Nie až také dôležité, ale veľmi otravné.

Pri každom príspevku kvázi familiárne: „Čo máte na mysli?“

(prečo mi to v starej verzii nechýbalo?)

Nuž, milá redakcia, naozaj chcete, aby som povedal, čo mám po redizajne diskusií na mysli?

Poviem vám to legendárnymi citátmi našich politikov (nie, nemyslím tieňového predsedu vlády a obetného baránka v jednom, nikoho nebudem titulovať idiotom).

Národný Andrej svojho času povedal: Splnil sa mi sen. A musím meniť celkové svoje žitie (tu by sa smajlík hodil. Bude aj redizajn blogov?)

Ako oné na oné ale sedí Sociálny Robo. Páni redizajnéri, takto sa to nerobí, do psej matere!

Ale najvýstižnejší by bol Rado v Sieti. Vám už musí redizajnovať, chalani...

Vylepšenie 2. Celé zle.

Kto a kde na moje príspevky reaguje?

Zmizol „žltý štvorček“, jedna z najužitočnejších funkcií.

Tento ma po prihlásení ihneď prehľadne informoval, kto a v akej diskusii na mňa reagoval.

Jedným klikom som dokázal behom pár sekúnd reagovať.

Teraz to redakcia nahrádza nejakou notifikáciou cez maily. Odhliadnúc od aktuálnosti tých notifikácií (vraj chodia trikrát za deň) popisovali diskutéri anabázu prepínania sa medzi diskusiou a mailom, žiadosť o prihlásenie (hoci už prihlásení boli) a ďalšie vychytávky. Ďakujem, neprosím.

A propos, notifikácie.

Mám štyroch obľúbených blogerov. Teda jedného a tri blogerky. Nejakým nedopatrením som sám sebe obľúbený boger. To už zaváňa matovičizmom. Ale je mi ľúto sa z tej exkluzívnej spoločnosti vyhodiť, cítim sa tam príjemne.

O inom ale chcem. Od istého času mi chodia upozornenia na nové blogy iba u jednej z nich. Tri dni po zverejnení blogu, kedy diskusie už doznievajú (ja sa na ne ale nespolieham, svoje obľúbenkine si čeknem aj sám). No ak to takto má fungovať aj v diskusiách, to s pánom premiérom financií....

Vylepšenie 3. Chceme diskutovať, nie písať odkazy na nástenku.

Neprehľadnosť diskusií.

Zmizlo zelené označenie neprečítaných príspevkov.

Navyše štruktúra diskusných liniek je absolútne neprehľadná. Predtým bolo do určitej úrovne odsadenie, navyše po kliknutí na úvodzovky v ľavej hornej časti príspevku hneď bolo vidieť, na koho diskutér reaguje. Teraz je ako náhrada pár prvých slov z jeho príspevku. Katastrofa.

V tomto bode je aj odstránenie stránkovania diskusií. Práve preto, že mal diskutér rozbehnutý nejaký dialóg, takto ho pomerne ľahko objavil napríklad na tretej strane (nevraviac o tom, že reakcie partnera z diskusie videl v žltom rámčeku)

Vylepšenie 4. Ale chceme aj písať.

Písanie príspevkov, hlavne reakcií na iného diskutéra, je občas číre zúfalstvo.

Predtým som videl celý príspevok, na ktorý reagujem. Teraz už nie, musím vychádzať z toho, čo si pamätám. Navyše mám skúsenosť, že pri písaní na smartfóne (a to nebol ani extra dlhý príspevok) mi začalo rolovať textové okienko tak, že som nevidel, čo píšem (písal som de facto naslepo). Nepomohlo ani posunutie do „voľného priestoru“, po prvom písmene som bol opäť v ....

Ak som mal dlhší príspevok predpripravený v editori a vložil som ho, starý systém mi automaticky „odkrojil“ časť presahujúcu 3600 písmen. Hneď som vedel, kde ho rozdeliť.

Redizajn len ukazuje, koľko mám písmen v skutočnosti. A po editácii pokus - omyl aj tak zobrazí inak, ako sa to javilo pred odoslaním...

Vylepšenie 4. Všetko naopak.

História príspevkov.

V diskusii sa dá aspoň nastaviť radenie od najstarších alebo od najnovších (aj keď si to systém nepamätá a nastavujete to vždy znova ako u blbých).

Horšia je neprehľadnosť histórie príspevkov jednotlivých diskutérov.

Keď chcem pozrieť príspevky kolegu, na moje zdesenie sú jeho príspevky zoradené od najstarších. Ak ich má povedzme 3000, to mám akože rolovať a klikať od toku 2012?? (najnovšie som zaregistroval akýsi „hybrid“, kde boli najprv 3 – 4 nové príspevky a potom pokračovali od tých najstarších. Možno sa to postupnou migráciou preklopí. Ale fakt je taký problém nastaviť to hneď? V diskusiách je voľba zoradiť ich od najstarších či najnovších, ale tiež nie celkom korektne vzhľadom na neprehľadné vlákna)

Vylepšenie 5. Či vlastne ponechanie status quo.

Diskusie k športovým článkom.

Redakcia ich avizovala, čakalo sa, že prídu automaticky s redizajnom. Márne. V reakcii sľubuje nick Ján Letko (3 krát!), že diskusie spustia aj na Sportnete, vraj „čakali sme na tieto nové, ďakujeme za trpezlivosť a pekný deň“ (tej formulácii celkom nerozumiem). Nuž, trpezlivosť vraj ruže prináša. A pekný deň môže byť aj napriek redizajnu.

Neskôr informáciu o spustení diskusií potvrdil aj Borís Vanya za Sportnetu pod nickom 754391 (tiež viackrát) a nick TSLA spresnil, že do konca apríla. Zrejme spustiť diskusiu je riadna fuška...

To bolo asi základných 5 bodov z diskusie. Ale tých pripomienok je viac.

Ďalšie zbytočne iritujúce vychytávky.

* Nezmyslené obrovité červené nicky pred príspevkom

* Iba palec hore. Zákazom kritiky sa svet nestane lepším. Vytvárame si ilúziu.

* Zrušená možnosť zablokovania diskutérov (ja som to ale nevyužíval)

* Mnohí čakali od redizajnu možnosť editácie príspevkov. Márne.

* Reklamy v rámci diskusií (pričom za diskusie sa platí)

* Niektoré nicky diskutérov dostali pridané za podčiarník aj 6-ciferné číslo. Keď sa chceli vrátiť k pôvodnému nicku, bol už obsadený

* Et cetera, et cetera..

Ja osobne chvíľu počkám. Tak do konca mája?

(foto: Irena Šimuneková báseň: Dagmar Lišiaková)

Akceptujem aj to, že sme testovači akejsi Beta verzie (v diskusii tento redizajn ktosi prirovnal k programátorskej olympiáde) a po týždni – dvoch sa obnovia uvedené základné funkcie, ktoré tu boli pred redizajnom.

Ba boli aj výzvy, priznať krok vedľa a celý starý dizajn vrátiť (aj keď neviem, či po tých migráciách dát by to šlo bez problémov).

Že štát produkuje za ťažké milióny paškvily typu registrácií na očkovanie či čakární, na to sme si už zvykli. Veď sú tu „provízovody“ a naši ľudia. Aj keď ide o životy.

Že ale takýto nedorobok vyprodukuje renomované mienkotvorné súkromné vydavateľstvo (zrejme tiež za nemalé prachy), to mi rozum neberie.

Našťastie nejde o životy. Len o znechutených redizajnových diskutérov...