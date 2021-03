Slovenské Černobyle XIV. Korytnica, časť prvá (hlavne liečebný dom Hygiea. Ale nielen on)

Po viac ako polroku sa vraciame druhou sériou k Slovenským Černobyľom. Pre osvieženie pamäte si môžete pozrieť rekapituláciu prvej série. Potom ešte vyšiel Černobyľ na severe - Osvienčim a dve medzihry medzi sériami.

Černobyle strojov a Autosalón METRO-vrakov. (niekoľko samostatných pokračovaní mala Honda, ktorá vydržala najdlhšie, až tento mesiac vyhorela. To sa stáva aj ľuďom. Dnes už všetky metrovraky zmizli, Honda po požiari len nedávno).

Černobyľ je pre mňa symbol katastrofy. Niečoho, čo nenávratne zaniká. Pričom nemám na mysli priamy akt explózie. Ale to, čo prišlo plíživo v ďalších rokoch. Pripjate s kolotočom či opustenými ulicami a rozpadajúcimi sa panelákmi.

Druhú sériu začíname v kedysi slávnych kúpeľoch Korytnica.

Keďže materiálu je veľa, bude v dvoch častiach. Korytnica patrí medzi najslávnejšie slovenské "Černobyle", mnohokrát spracované youtubermi či blogermi.

Ja okrem zdokumentovania súčasnej katastrofy chcem priblížiť aj čriepky z histórie. V Korytnici som bol viackrát, jej osud ma zaujal. Okrem internetových zdrojov som sa chcel dopátrať aj k dobovým. Dlho nič, až som v jednom antikvariáte naďabil na malú brožúrku. Neváhal som a stal som sa za symbolickú sumu jej vlastníkom. Je o rok mladšia odo mňa a popisuje kúpele na vrchole ich slávy.

Fragmenty z nej chcem priblížiť aj čitateľom mojich blogov. Poznáte ich podľa modrého písma. Obrázky z nej budú čiernobiele v zníženej kvalite v zelenom rámčeku. Niektoré nám umožnia porovnanie "vtedy" a "dnes". Ako zdroj bude uvedená "brožúra".

Tuto ľa je:

brožúra za 2,50 Kčs (-mg-)

úvodná báseň (brožúra)

Tak vás pozývam na prehliadku kúpeľov. Prichádzame na parkovisko so zaujímavým konceptom výberu parkovného. Dáva sa 1 euro do schránky, ktorú stráži liptovský medveď :-)-

parkovací medveď (-mg-)

Prichádzame k orientačnej mape a smerovníku. Na mape sú dve viac menej paralelné cesty.

Volíme si prvú podľa smerovníka.

smerovník prežil (-mg-)

Trasu si priblížime aj na mape:

naša prvá trasa (-mg-)

Postupujeme nasledovne:

bod 6 - liečebný dom Hygiea s Espressom a recepciou

bod 20 - pamätník SNP

bod 15 - stravovacie stredisko (ale tam len jeden "cvak")

bod 16 - Spoločenský dom (aj keď na dobovej fotografii je označený ako jedáleň)

bod 17 - Slávia (len z diaľky)

bod 18 - liečebný dom Oľga (rešpektujeme ceduľku "Súkromný pozemok - zákaz vstupu)

Cestou späť navštívime:

bod 22 a 23 - zdravotné stredisko a knižnica

bod 21 - liečebný dom Slovenia (v brožúre ako Nová Slovenia)

V rámci prehliadky si povieme aj zaujímavosti z brožúry.

Začneme názvom.

PREČO SA KORYTNICA VOLÁ KORYTNICA

Hypotézy starých uhorských historiografov (Bonfini, Bél), že Korytnica dostala meno korytnačky, ktorá sa vraj na týchto miestach vyskytovala.

Z archívnych dokladov je zrejmé, že názov Korytnica sa vyskytuje už v dokladoch z roku 1233, a to v darovacej listine kráľa Ondreja II popri asi pôvodnom názve Medokýš (Medekes – chybne písané pisárom, ktorý neovládal reč domáceho obyvateľstva).

I názov Medokýš, i meno Korytnica sú domáceho slovenského pôvodu. Dolina dnešnej Korytnice svoj názov ako Medokýš, Medokýšna dolina, dostala od minerálnych prameňov, ktoré sa v ľudovej terminológii zbežne nazývajú m e d o k ý š.

Názov K o r y t n i c a je tiež staré slovenské pomenovanie a ľudová terminológia ho vzala z podoby tvaru doliny, špeciálne toho územia, ktoré neskôr bolo osídlené, t.j. územia dnešných kúpeľov. Je to tvar prírodného k o r y t a, čo potom ľud preniesol aj na prvotnú osadu.

Liečebný dom Hygiea.

rok 1961 (brožúra)

rok 2021 (-mg-)

Takto z diaľky nám to ani nepríde. Poďme ale bližšie. Čo tak sa najprv občerstviť?

Espresso.

Myslím, že komentár k obrázkom (a nielen v espresse) nie je nutný...

priečelie z vchodom do espressa (-mg-)

vstupná chodba (-mg-)

toaleta (-mg-)

interiér espressa (-mg-)

barový pult (-mg-)

zúfalé pohľady (-mg-)

Než prejdeme do ubytovacej časti, povedzme si niečo z histórie kúpeľov.

VÝVIN KORYTNICE AKO KÚPEĽOV

Už sme spomínali zmienku o Korytnici v darovacej listine z 13. storočia. V štúdii Gustáva A. Šefranka sa význam minerálnych prameňov spomína od 15. storočia. Z toho sa vraj dá usudzovať, že liečivý účinok minerálnych prameňov Korytnice nezistila iba moderná lekárska veda, ale stáročné skúsenosti s liečivými účinkami korytnických prameňov, že tieto boli nielen pre domáce obyvateľstvo, ale aj pre ďaleký okruh trpiacich neoceniteľným zdravotným pokladom.

Korytnica prešla v následných stáročiach búrlivým obdobím, najmä pohnuté 17. storočie bolo charakteristické odbojom uhorskej šľachty proti Viedni. Jej osud bol spojený s Likavským hradným panstvom. To bolo rodu Tökölyiovcov za ich účasť v proticisárkom sprisahaní skonfiškované a prešlo do vlastníctva kráľovskej koruny.

Za zrod liečebného mesta Korytnice sa považuje rok 1768, lebo v tomto roku prefekt erárneho panstva likavsko – hrádockého dáva kráľovskej korune návrh na odborný výskum liečivej sily štyroch korytnických prameňov. V roku 1799 tu už mal lesný dozorca v Korytnici postavený drevený dom a medzi jeho povinnosti patrilo ochraňovať a udržiavať štyri liečivé pramene, hosťovský dom a za poplatok 2 denáre vpúšťať do „kúpeľnej jamy“ návštevníkov.

V devätnástom storočí budeme pokračovať po prehliadke ubytovacej časti Hygeii.

Ubytovacia časť.

Tak ako sme sa neobčerstvili, ani sa neubytujeme...

tadiaľto vchádzame (-mg-)

pamätná tabuľa na priečelí (o SNP ešte bude reč) (-mg-)

recepcia (-mg-)

vychádzame na poschodie (-mg-)

chodby... (-mg-)

(aj s nábytkom) (-mg-)

... a izby (-mg-)

podobne ako na chodbách, aj v izbách je ľudová tvorivosť (-mg-)

pozrieme aj na terasu (-mg-)

a tadiaľto sme vyšli (-mg-)

Pokračujeme v histórii 19. storočím.

Od roku 1815 sa stáva Korytnica stálym rekreačným miestom pre úradníkov prefektúry likavsko – hrádockého panstva, ako aj pre vyšších stoličných funkcionárov. Títo trávili svoj pobyt v Korytnici v štyroch drevených domoch.

V roku 1866 prechádza kúpeľné mesto Korytnica do súkromných rúk a nastáva ich prudký rozvoj a výstavba liečebných a ubytovacích pavilónov. V roku 1895 bolo v Korytnici pre návštevníkov 400 izieb , v kúpeľnom dome 30 kabín a jeden zrkadlový kúpeľ, v prevádzke boli pramene Vojtech, Žofia, Franc Jozef a Ilka.

V tom čase bol vlastníkom kúpeľov Dr. Ormay, po jeho smrti ich zdedila jeho manželka a syn. Ten ale do nich neinvestoval a iba z nich ťažil, čím došlo k ich úpadku. Ten zavŕšili dva požiare, v rokoch 1911 a 1921. Ten druhý akoby Korytnici poslednú fakľu.

V tom roku prešli kúpele do vlastníctva konzorcia na čele s Dr. Ivanom Stodolom, následne v roku 1925 sa dostali na dražbu. Ani ďalší súkromní majitelia kúpele nezachránili, tie iba živorili. V roku 1939 sa kúpele vracajú do vlastníctva štátu, ktoré ich prenajímajú Ústrednej sociálnej poisťovni v Bratislave.

Ako popisuje následný vývoj Dr. Miroslav Húska si povieme po prehliadke pamätníka SNP (aj si o tomto období niečo povieme).

Pamätník SNP. A čriepky z histórie.

pamätník SNP (-mg-)

pohľad z chodníka (-mg-)

strom pri pamätníku s bezsnehovou zónou (-mg-)

KORYTNICA V SLOVENSKOM NÁRODNOM POVSTANÍ

Liptov má bohatú históriu partizánskeho odboja. Začal sa v širšej miere rozvíjať už v roku 1943. Revúcka dolina bola prvá, ktorá privítala prvých sovietskych parašutistov pod vedením B. A. Veličku v noci z 25. na 26. júla 1944 nad Liptovskou Osadou. Jeden z nich, Jurij Černogorov dopadol na vežu kostola, ďalší, Štefan Demko na strechu kôlne a lekárska skupina do potoka. Hneď po doskoku ustupovali do blízkych hôr.

Nad Korytnicou sa vypína masív Prašivá, ktorý zohral v Povstaní významnú úlohu. Bolo to jej sedlo, cez ktoré na Slovensko postupne prešlo 24 oddielov so 404 parašutistami. Prašivá bola dočasným sídlom štábov Jegorovovej partizánskej brigády a II. partizánskej brigády Za oslobodenie Slovanov, ktorej velil kapitán Vaľnaskij. V posledných dňoch októbra prišiel z Donovál na Prašivú Hlavný štáb partizánskeho hnutia na čele s generálmajorom Asmolovom.

Mnohí z partizánov dostávali tajne pomoc v liečebnom stredisku v Korytnici. Sem prinášali najmä potraviny obyvatelia okolitých obcí. Kronika obce Liptovských Revúc prináša svedectvo, že na návod kapitána Makarenka miestny notársky úrad hromadne vydal vyše 500 falošných legitimácií pre partizánov aj civilov.

Obyvatelia korytnickej, revúckej a lúžňanskej doliny, ktorí sami trpeli fašistickým terorom, nedali sa odstrašiť a s nasadením vlastných životov pomáhali partizánom a prenasledovaným osobám.

Stravovacie stredisko, Spoločenský dom, Slávia a Oľga

Pokračujeme k budovám cestičkou nahor. Pri stravovacom stredisku sa len pristavíme.

Spoločenský dom sme chceli obhliadnuť podrobnejšie, ale zastavili nás slepé uličky. Sláviu sme len obišli. Prehliadku liečebného domu Oľga stopla ceduľka.

stravovacie stredisko (-mg-)

(brožúra)

Spoločenský dom. Zdá sa, že vstúpiť nebude problém. (-mg-)

slepá ulička 1 (-mg-)

slepá ulička 2 (-mg-)

slepá ulička 3 (-mg-)

zamknuté (konečná) (-mg-)

Slávia (-mg-)

liečebný dom Oľga (-mg-)

ani tu nepochodíme (-mg-)

Dokončíme históriu kúpeľov. Naposledy sme boli v roku 1939.

Počas druhej svetovej vojny bola v Korytnici zriadená vojenská nemocnica. Vojnovým rokom a Slovenskému národnému povstaniu sme sa už venovali.

Ďalej budem doslovne citovať z brožúry:

„Muselo prísť konečne víťazstvo nášho pracujúceho ľudu vo februári 1948, aby sa Korytnica dostala do definitívneho majetku nášho pracujúceho ľudu, ktorého zdraviu aj vskutku slúži. Iba naše socialistické zriadenie vrátilo konečne Korytnicu jej pravému poslaniu, a to prinavracať našim pracujúcim stratené zdravie a zdravým zaslúžený odpočinok. Nech sa práve teraz zaskvie pri vchode do Korytnice Kochovo heslo: „AEGROTIS SALUTEUM – SANIS LAETITIAM“, t.j. „Chorým zdravie – zdravým veselosť“.

Ďalšie dekády priniesli kúpeľom opäť postupné chradnutie. Pribudli síce nové objekty, ale zašlú slávu už kúpeľom nevrátili. Navyše v roku 1974 musela železnica ustúpiť novej ceste a koľaje demontovali.

Po roku 1989 kúpele opäť prešli do súkromných rúk a ich úpadok bol neodvratný. V roku 2001 sa dostali do konkurzu, letná sezóna 2002 bola posledná, následne kúpele zatvorili. V posledných rokoch slúžili len pre klientov Sociálnej poisťovne s kapacitou 120 lôžok.

Skončila aj produkcia minerálnej vody, keďže neboli zdroje na modernizáciu plničky do PET fliaš (dnes už plnička funguje pod novým vlastníkom).

Súčasná situácia je vlastnícky dosť komplikovaná, zaplietol sa do nej aj neslávne známy Marián Kočner. Nie je tu priestor na podrobnejšie rozoberanie, záujemcovia nájdu pomerne podrobný rozbor na portáli imdex.sme v článku Kočnerovo mesto duchov.

Aktuálne informácie o zmene majiteľa sú na tom istom portáli z júla 2020.

A my pokračujeme v prehliadke. Čakajú nás posledné dva objekty.

Záver prvého okruhu.

Zdravotné stredisko a knižnica.

(ale ani lekára, ani knihy sme nenašli)

podľa mapky v tejto budove bolo zdravotné stredisko a knižnica (-mg-)

interiér (-mg-)

schodište (-mg-)

aj tu boli umelci (-mg-)

Nová Slovenia v roku 1961 (brožúra)

Nová Slovenia dnes (-mg-)

vchod (-mg-)

zdevastovaný interiér (-mg-)

to to nie je oveľa lepšie... (-mg-)

typická farebná mozaika tých čias (-mg-)

snem čalúnených dverí (-mg-)

schody na záver (-mg-)

Naša prehliadka končí. Teda prvý okruh.

(brožúra)

(brožúra)