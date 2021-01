Venčenie v Covidovom vlnobití alebo ako sme objavili Sídliskoles (hra detailov).

Pred nedávnom (či dávnom? V tom lockdowne mi príde čas akýsi deformovaný...) sme sa už s beštiou "blogovenčili". Jeseň bola na vrchole síl, kde som pozrel bola sama žltá. Pamätáte?

Ak si nepamätáte, alebo ste s nami neboli, môžte si to pripomenúť. Aspoň uvidíte ten žlto biely kontrast... Tu je "časosmerovník" na jesenné venčenie.

obhliadka trasy (-mg-)

To bol 25. október. Pre mňa dôležitý dátum. Predsa výročie VOSR. Pre mladších. Veľká októbrová socialistická revolúcia. Ona vlastne nebola v októbri, nebola socialistická a ani revolúcia... Ale nechajme to. Nie o tom chcem dnes písať.

Začalo to 7. novembra výstrelom z Aurory

zavinil to tento súdruh

25. október. Okrem VOSR aj výročie môjho narodenia (vlani jubilejné).

Torta z jubilejnej čunderpárty. Posledný termín, kým sa ešte dalo stretávať do počtu 6. A labzovať medzi okresmi. (-mg-)

logo z pripravovaného trička (-mg-)

A tiež výročie svadby.

Čo bol mimochodom nápad mojej nebohej svokry, zlatej to osôbky. Za čo som jej dnes vďačný, lebo aspoň nezabúdam na kvety pre jej dcéru. Tiež zlatú osôbku, keďže to so mnou ťahá už štvrtú dekádu. Medailu by zaslúžila, sám by som so sebou toľko nevydržal...

Ale poďme do nedávnej súčasnosti (divné to slovné spojenie :-o. Ale výstižné).

25. október 2020. Druhý deň lockdownu.

(odvtedy učím deti dištančne. A vidíme sa s deťmi len na monitoroch. Už aby sme konečne spolu v škole "kloktali". Ak neviete, o čom točím, ide o novú metódu testovania, vhodnú práve pre deti. Tú novú čínsku necháme papalalášom).

A pri venčení zmätok. 100 metrový špagát, extravilán, intravilán... A celý sídliskosvet v žltom hábite. Vtedy ma tá žlť natoľko opantala, že mi unikla podstata. Kade vlastne chodíme...

všetko bolo žlté (-mg-)

žlté sú domy aj stromy (-mg-)

Sídliskoles (pozor, prepíname farby).

Partičky s ihličím (-mg-)

(-mg-)

Na kus reči (-mg-)

To som si vlastne uvedomil až dnes. V súčasnej súčasnosti (rovnaká blbosť ako to minule).

Totižto v poslednom čase vnímam les trocha inak. Pod vplyvom istých okolností a udalostí, ktoré ale teraz nebudem rozoberať. Dôležité je, že sa udiali.

Ten pohľad už bol badateľný na tohoročných túrach. A dnes to vyvrchililo poznaním, že vlastne ak chcem vidieť les, nemusím opustiť ani sídlisko. Navyše to naše je k tomu predurčené uż názvom ulíc. Dubová, Gaštanová, Jaseňová, Smreková, Platanová... Prežijú snáď všetky politické prevraty...

partičky bez ihličia (-mg-)

brezožienky (-mg-)

(-mg-)

Poďme teda spolu venčiť beštiu.

Priptavte si náhubky a modré certifikáty (ja som teda dostal biely, čo ma v prvom momente vydesilo, že správa z obálky je pozitívna). Ak ste sa neboli skrínovať na celej ploche, nevadí. Namiesto jesenných 100 metrov máme celý kilometer. To dáme.

Stromy klasické.

(niektoré partičky s ihličím aj bez neho sme už videli vyššie).

V tejto časti Sídliskolesa uvidíme stromy ako v bežnom lese. Pichľavé, listavé i naháče. Veľké i malé, nažívajú si tu v harmónii.

samotár (-mg-)

trpaslík (-mg-)

Dávid pod Goliášmi (-mg-)

Kamaráti bez rasových predsudkov (-mg-)

toho lístia sa nevzdám! (-mg-)

ve dvou se to lépe táhne (-mg-)

Stromy netradičné.

Tak týchto krásavcov či exotov v štandardnom lese len tak nestretnete...

dorastenci (-mg-)

asi im bola zima (-mg-)

redukčná diéta (-mg-)

zoradení ako čestná stráž (-mg-)

chalúpka s parohami (-mg-)

bonsai park (-mg-)

aj tento sem patrí (-mg-)

tropický nádych (-mg-)

tu bol asi lesný kaderník (-mg-)

Vchodoví bodygárdi.

Niektorí nájomníci si potrpia na ostrahu...

čata boduguardov (-mg-)

utvorte koridor (-mg-)

brrrr... zima! (-mg-)

títo nie sú až tak vzorne zoradení (-mg-)

títo dvaja sú asi tajní... (-mg-)

Kolega, hlavne nenápadne! (-mg-)

Športovanie v Sídliskolese.

V nasledujúcich dvoch lesných čistinkách bude les len komparzom. Nech sa páči športovať.

hokej (-mg-)

basket (-mg-)

ping pong (-mg-)

toto je na sušenie prádla. Ale môže poslúžiť aj ako hrazda (-mg-)

toto je na hraníc areálov. Dá sa aj cvičiť, ale vybláznia sa aj deti (-mg-)

Sídliskoles deťom, deti sídliskolesu.

Les je stále "křoví". Športové náradie cez glóbus plynule nahradili detské zábavky. A na oplátku sa deti starajú o sídliskové vtáčky, či dávajú lekcie nám, beštijárom :-)

prázdne snehovisko (-mg-)

tu je aj vozový park (-mg-)

hojda hojda... len nech nezmrznú zadočky (-mg-)

na tom čiernom sa nehojdať! (-mg-)

lesný domček (-mg-)

kŕmitko z plastu. Užitočná neekológia (-mg-)

kŕmitkobúdka (-mg-)

toto je aj pre nás (-mg-)

Lesná galéria.

Prvý obrázok sme už videli. Deti prejavili záujme o ekológiu aj v ďalšom príklade. V Sídliskolese sú ukrem umeleckých diel aj tie vandalské. Niektorí len bľabotajú, iní trpia láskou...

Slovenčina v ofsajde :-). Dobrý čin preváži (-mg-)

umenie na spôsob prírody (-mg-)

aj na sídlisku pasú ovce valasi (-mg-)

niketorí len bla bla bla... (-mg-)

... iný je do Simony. A dáva to na známosť celému sídlisku (-mg-)

Oddych. A konečne doma (introles).

lavičky pre unavené nožičky (-mg-)

Lenže... (-mg-)

jedného dňa sa tu zjavila táto čudná živá zelená nástenka (-mg-)

spokojný doma (-mg-)

Tak někdy příště...

Jaj, chcete to po slovensky?

No dobre, ale cez Áziu. Pamätáte ako šli porekadlá okolo sveta?