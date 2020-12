Malé "medzisviatočné" Veľkomanínske kuriozitky a zvláštnôstky (PF 2021/3)

PF 2021 prichádza po tretíkrát (a mám obavy, že nie naposledy. Veď ešte čaká Silvester). Viem, čo si mnohí myslíte. Tomu už asi totálne preplo...

Prvé PF 2021 bolo pri výletíku na rozhľadňu na Malom vrchu pri Divinke (v domnení, že sa lúčim s turistickou sezónou. Výletík s nami absolvovalo v tomto momente 250 turistíkov).

Druhé PF 2021 prišlo po výletisku na Veľký Manín (tu už boli ale indície, že sezóna nekončí ani teraz. Na výletisko sa pripojilo ďalších 60 turistiskov. Pravda, stále sa tie čísla môžu mierne meniť. Niektorí možno zaspali štart...).

Tretie PF 2021 malo pôvodne prísť po silvestrovskej túre (vraj to má byť výlet bez prípon, Ani výletík, ani výletisko, taký akurát...) Zdá sa, že ma nemine a bublina ma nemilosrdne strhne so sebou. Ešte aj počasie sa spiklo, vraj nemá pršať...

Len som dostal taký nápad. Ostalo mi pár nezverejnených fotografií, zväčša také bizarnôstky. Tak som ich pozberal, pridal pár už uverejnených a vzniklo toto dielko. Dávam ich "do pľacu" aj so stručným komentom. A PF samozrejme nebude chýbať.

Ale dočkajte času, ako... nakoniec, máme na toto príslovie koláž:

No ale poďme na vec.

Fragmenty z kempu.

Tu sme výstup na Veľký Manín začínali. Hneď na začiatku nás upútala po dažďoch zvýšená hladina tamojšej riavy. A naopak, znížená hladina turistov na terase (samozrejme, bufet nefungoval. Aj rampa na parkovisko bola zatvorená, turisti odstavili autá popri ceste).

voda stúpa... (-mg-)

... návštevnosť klesla na nulu. (-mg-)

Ďalšie dve kuriozitky - bazén a lúčnu sošku sme už pri výstupe už videli. Ale stoja za pripomenutie...

naplnený dažďový bazén (-mg-)

zaujímavá skulptúra (-mg-)

Les a stromy.

Kontrasty a snežní krtkovia.

Fascinoval ma v určitom úseku ostrý prechod sneh - lístie. A s krtincov v lese som bol paf (ak to teda sú krtince...)

kontrasty (-mg-)

krtkovia? (-mg-)

Stromy mŕtve, niektoré ale život poskytujúce.

Napríklad sú podkladom pre lišajníky, machy či huby...

vešiak (-mg-)

pohovky so zeleným poťahom (-mg-)

(-mg-)

niečo pre hubárov (-mg-)

Stromy prapodivno rastúce a iné dekorácie.

Prvé čudo rastie z koreňa vyvaleného stromu, ďalšie dve pustili zaujímavých ľavobočkov (ak stojíte opačne, tak pravobočkov). Posledné začalo ako jedno a vzápätí sa rozdvojilo sťa siamský strom. Vojenskí stratégovia vidia prak.

rastie na cudzom koreni (-mg-)

zaujímavý bočný útvar (-mg-)

akoby ten konár spadol z vyššieho poschodia (-mg-)

prak? (-mg-)

Prvé dve dekorácie sú milé. Či už vláčne kvietie, alebo tretia značka na kmeni (tiež už sme ju videli). Tetovanie posledného stromu už také milé nie je. Ako vravia bratia Česi, "jména hloupých na všech sloupích..."

malebné dekorácie (-mg-)

trojznačka (-mg-)

umelecký rezbár (asi ťažko...) (-mg-)

V korunách.

Možno si poviete, čože už je toto za kuriozitka. No asi máte pravdu. Získali priestor preto, že mám pre snímky do korún stromov slabosť. Čiže malá protekcia. A to navyše z Manína sú len prvé dve.

(-mg-)

(-mg-)

Tieto tri sme pozvali hosťovať od rozhľadne v Divinke.

(-mg-)

(-mg-)

breza zo stredu rozhľadne (-mg-)

Hry slnečných lúčov a mesačného svitu.

Toto je ešte väčšia mätež. Z Manína je len prvý záber, slnko predierajúce sa nad zasneženým chodníkom.

slnko nad chodníkom (-mg-)

Ďalšia trojica je opäť od rozhľadne, možno si prvé dve pamätáte. Smerovník v kúpeli slnečných lúčov a kadibudku len tak mierne osvietenú. Na tretej je jasný a veľký mesiac (snímka je z iného, kvalitnejšieho mobilu. Na mojom mesiac zanikal).

slnečný kúpeľ na Malom vrchu (-mg-)

lúč ku kadibudke (-mg-)

mesačný svit za bieleho dňa (-mg-)

Posledné dve náladovky sú z iného času aj priestoru. Zmrákanie sa z lúky v žilinskom lesoparku, spájajúceho Solinky s Vlčincami.

podvečerná poézia (-mg-)

(-mg-)

Skalná dedinka.

Posledné kuriozitky sa nimi stali až na základe fantázie a môjho nesporného výtvarného talentu.

"špicák" nad jaskyňou (-mg-)

skalný útvar z porastom za jaskyňou (-mg-)

vchod do jaskyne (-mg-)

výklenok nad vchodom do jaskyne (-mg-)

Z jaskyne a okolitých skál sa stala luxusná vila s terasou, manzardou a anglickým trávnikom, pri nej skromnejšia chalúpka správcu vily a pivnica, kde sa chladí vzácne víno. Na duchovnú očistu máme kaplnku.

luxusná vila (-mg-)

domček správcu (-mg-)

pivnica ss pokladmi (-mg-)

kaplnka (-mg-)

Tak a sme na konci.

Ďalej už podľa smerovníka...

(držte mi zajtra - či vlastne už dnes - palce. Črtá sa toto:)