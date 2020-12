"Medzisviatočný" výlet(isko). Veľký Manín so psom a mačkami (PF 2021/2)

Viem, už som dal PF 2021. Pri výlete na rozhľadňu na Malom vrchu. To som považoval za rozlúčku z tohoročnou turistikou (no, turistikou...). Netušiac, že sa nechám prehovoriť ešte na Veľký Manín. Až toto bola turistika...

Naša bublina má totiž turistiky chtivých členov. Nuž sme včera nasadli do auta a zamierili do Manínskej tiesňavy. Zaparkovali sme pri autocampe, kde naša anabáza začínala.

kúpalisko v kempe je ready :-) (-mg-)

na lúke v kempe je aj táto podivná skulptúra (-mg-)

naša cesta vedie po žltej (-mg-)

Veľký Manín

Priblížme si, čo o ňom hovorí wikipédia.

Nachádza sa na západnom okraji centrálnej časti Súľovských vrchov, v geomorfologickom podcelku Manínska vrchovinaa jej časti Maníny. Leží asi 4 km východne od Považskej Bystrice, nad jej mestskou časťou Podmanín a Považská Teplá. Patrí do Trenčianskeho kraja a okresu Považská Bystrica a zasahuje tiež do katastrálneho územia okresného mesta. Severné svahy masívu prudko klesajú do Manínskej tiesňavy, oddeľujúcej Veľký a nižší, geologicky a morfologicky príbuzný Malý Manín. Oblasť odvodňujú prítoky Váhu.

Vyzbrojení teóriou vyrážame do praxe. Okolo zelenej chaty k pramenistej vode. A potom už blatistými cestičkami sa vnoríme do lesa. Cesta je pomerne fádna, ale napriek tomu strieda rôzne podoby. Na jednom mieste je vyhliadka. Otvára sa nám panoramatický výhľad na Považský hrad, staré rybníky či mestá.

čoskoro prechádzame okolo zelenej chajdy (-mg-)

prízemné okná sú nezasklenené, je tam iba mreža... (-mg-)

... vyzerá to na skladisko sťa z urbexu (-mg-)

na strome sú tri značky: žltá, zelená - náučný chodník a psia tlapka (-mg-)

pramenistá voda (-mg-)

vedúci výpravy už zháňa členov. Čas už pokročil (-mg-)

tento zablatený profil bude mať chodník takmer stále (-mg-)

charakter lesa (-mg-)

svoj tieň neprekročím (a to sme ešte len na začiatku) (-mg-)

zatiaľ bez snehu (-mg-)

potom so snehom, zatiaľ len tak opatrne (-mg-)

cesta je pomerne fádna, začínajú serpentíny (-mg-)

odtiaľto je ešte dobrý výhľad (-mg-)

vedúci výpravy súri oneskorenca (-mg-)

stromy a lístie (-mg-)

Začína výstup na vrchol.

Veľký Manín je pomerne husto zalesnený, vápencové bralá vystupujú vo východnej časti masívu. Na vrchol nevedie ani značený chodník a prístup je tak možný len lesným chodníkom. Dominantný vrch, viditeľný zo širokého okolia tak poskytuje len obmedzené výhľady z menších nezarastených častí. Okrem susedných vrchov možno vďaka nadmorskej výške pozorovať najmä Malú Fatru a Strážovské vrchy.

výstup začína odbočkou na neznačkovaný chodník (-mg-)

cesta mení ráz (-mg-)

cieľ už sa blíži (-mg-)

pyramída s kameňov vo výške 891 metrov n.m. (-mg-)

dôkaz (-mg-)

Návrat na značku. Okrem psa nastupujú aj mačky...

mačky v akcii (-mg-)

bez mačiek na tejto strmine by to bolo problematické (aj keď možno rýchlejšie :-) (-mg-)

miestami to bola riadna divočina (-mg-)

úradoval TabuľKovid. Ale informácia 25 minút je povzbudzujúca... (-mg-)

v lístí mačky dostávajú krátke voľno. Do akcie pôjdu zasa pri jaskyni (-mg-)

Partizánska jaskyňa.

Jaskyňa dostala svoj názov po vojne. Počas SNP slúžila ako úkryt partizánov. Je prístupná buď zo žltej značky zo smeru, ako sme šli my, alebo opačne zo Záskalia po zelenej, Treba dávať pozor, aby ste odbočku neprehliadli. Návštevníci z jarnej sezóny sa sťažovali, že značenie bolo úmyselne niekým odstránené, ba aj demontované madlá a reťaze, uľahčujúce prístup v závere trasy.

Samotná jaskyňa je jediná chodba asi 20 metrov dlhá. Je voľne prístupná a aj keď neobsahuje žiadnu krasovú výzdobu, oplatí sa ju navštíviť. Opäť nasádzame mačky a začíname výstup. Pes ho zvláda aj bez mačiek :-)

odbočka k Partizánskej jaskyni (-mg-)

špicatá skala nad jaskyňou z diaľky... (-mg-)

... a spod neho. (-mg-)

Partizánska jaskyňa, úkryt počas SNP (-mg-)

pohľad z útrob jaskyne (-mg-)

vedúci výpravy preskúmal jaskyňu spolu so mnou (-mg-)

Záver túry.

Po návrate na žltú značku pokračuje fádna cesta (mačky putujú naspäť do rupsaka, vedúci výpravy si našiel patyk a hlasným brechaním sa dožaduje aportu. Ak nechcem vyplašiť lesnú zver, hádžeme patyk o 106. Ja osobne už mám kĺbovicu aj svalovicu, zohnúť sa po patyk mi spôsobuje nesmierne utrpenie...)

Prichádzame k poslednému rázcestníku. Po zelenej ešte 35 minút. Bolestných, začína sa navyše zošerievať. S mladými riešime, čo robiť, keď skolabujem. Dohodneme sa, že užitočné veci zoberú (napríklad ľadvinku s kľúčami od auta...). Po nekonečnom čase sa zjavujú náznaky civilizácie. Síce ešte ďaleko, ale vracajú mi chuť do života...

po návrate na žltú značku pokračuje fádny zostup (-mg-)

spestrenie prvé - kŕmidlo (-mg-)

spestrenie druhé - piknikové sedenie (-mg-)

posledný rázcestník, prestupujeme na zelenú (-mg-)

CIVILIZÁCIA!!! (prvé náznaky) (-mg-)

ešte sa obzrieme... (-mg-)

... a civilizácia nás pohltí úplne (-mg-)

Vidiac môj fyzický stav idú mladí zrýchleným pochodom po auto ku kempu. My (stredná generácia) ideme pomaličky Záskalím. Kúsok za cintorínom vidíme prichádzať naše auto. Boli fakt rýchli.

Prihlúplo postávam pri vodičových dverách. Dostávam pokyn prejsť na druhú stranu. Zhruba 20 sekúnd trvá, kým mozog informáciu spravuje, pošle ju príslušným miestam a tie sa pomalu rozhýbu a prechádzajú na druhú stranu. Výlet je za nami, malebnú Manínsku tiesňavu si už kvôli tme naplno nevychutnáme...

V Divinke sme pri cintoríne začínali. V Záskalí pri ňom končíme (-mg-)

Zhodnotenie.

Čo hovorí náramok:

čo vraví náramok (-mg-)

Nuž, trocha zavádza. Keď pozriete na mapku, môže sa zdať, že časť so serpentínami som preletel na rogale. Nie je to pravda, zrejme vypadla GPS.

Ten prvý dzindzik na mapke (pri km 3) je odbočka na Veľký Manín, ten druhý (medzi 4 a 5) k jaskyni.

Po porovnaní s inými členmi výpravy sú štatistické údaje nasledovné:

Čas: cca 5 hodín

Trasa: stredná generácia 8,9 km, mladí čo šli po auto 10,1 km

Prevýšenie: 558 m, najnižší bod 333 m, najvyšší 891 m (všetko nad morom, hoci som ho nikde nevidel)

No a na záver chuťovečka zo špeciálnej aplikácie (dúfam, že bude fungovať).

Pozrite si na animačnom videu našu trasu.

Ten záverečný rýchly pohyb smerom nazad je cesta autom, ako sa mládež vracala pre strednú generáciu :-)

* * * P.F. 2021 * * *

(druhý krát. A obávam sa, že nie naposledy. Čosi sa šeptá o Silvestrovskom výstupe...)