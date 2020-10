Kraj, kde nič nie je VIII. Bardejovské kúpele. Skanzen.

Naposledy sme boli v kostolíkoch poblíž Bardejova. Najprv v Hervartove a potom v skanzene. Zabudnime teraz na kaplnku, zvonice a kostoly. Ešte len prechádzame okolo zvláštnej sošky bráničkou skanzenu a kupujeme lístky...

soška pred skanzenom (-mg-)

vchod do skanzenu (-mg-)

Dnes trocha zmeníme taktiku.

Najprv si niečo povieme o skanzene všeobecne. A potom absolvujeme prehliadku viac menej bez komentára, alebo len s veľmi stručným. S výnimkou dvoch najcennejších technických objektov. Tam si poviem čo to viac.

a) obytné stavby

b) hospodárske objekty

c) technické stavby

d) sakrálne objekty

Obytné stavby.

Expozícia približuje najrozšírenejšie varianty obytných domov veľkej skupiny zrubových domov karpatského zrubového typu. Najcharekteristickejším prvkom ľudových stavieb tohoto regiónu Slovenska je rovnaký pomer hmotu strechy ku hmote stien.

Pre najväčšiu časť tejto oblasti je charakteristický trojpriestorový dom: izba, pitvor, komora s následným priraďovaním hospodárskych stavieb alebo priestorov ako maštaľ, humno, chlievy.

No poďme si ich poobzerať.

Frička

Zrubový dom chudobného roľníka z roku 1887 bol do múzea privezený v roku 1961 ako vôbec prvý exponát. Jeho pôdorysné členenie izba a komora (šiň) zodpovedá najrozšírenejšiemu vriatu domov tejto oblasti, tzv. lemkovskému variantu karpatského domu, ktorý bol charakteristický pre najnižšie vrstvy.

obytný dom z Fričky (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Richvald

obytný dom z Richvaldu (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Kračúnovce

Dom bohatšieho roľníka ku ktorému patrila aj sýpka (je zobrazená v časti hospodárske objekty)

obytný dom z Kračúnoviec (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Hrabová Roztoka

Na tomto dome z konca 19. storočia je ilustrovaná typická úprava stien vo väčšine obcí. Vonkajšie aj vnútorné steny boli omazávané hlinou a farbené tzv. šmolkou. Zaujímavosťou je, že dom nemá komín a dym z pece voľne stúpal do podstrešia. Pôjd slúžil aj na uskladňovanie zrna.

obytný dom z Hrabovej Roztoky (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Malcov

Tento dom prezentuje spôsob výstavby, kedy sa najprv z kvalitného dreva postavila obytná časť a pod spoločnú strechu z menej kvalitného dreva sa pristavili ďalšie hospodárske priestory ako komora, maštaľ, humno či vozovňa.

obytný dom z Malcova (-mg-)

(-mg-)

Badejov

obytný dom z Bardejova (-mg-)

(-mg-)

???

(tento som si nepoznačil...) (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Toto tiež vyzeralo ako obytný dom. Ceduľka na dverách ale tvrdila niečo iné...

Stolárska dielňa, oddelenie údržby. NEVSTUPOVAŤ (ceduľka na dverách) (-mg-)

Hospodárske objekty.

Sýpky

Slúžili na uskladňovanie zrna, ktoré potom presypávali drevenými lopatami, aby nezatuchlo. Uskladňovali sa tu aj údeniny, vzácnejšie náradie, sviatočný odev a zásoby tkanív, dokladu ba aj peniaze.

Konštrukčné riešenie a umiestnenie objektov v tradičnom prostredí chránilo uložené hodnotuy pred požiarom, krádežou a vlhkosťou.

sýpka z Petrovej (dnes predajňa lístkov) (-mg-)

sýpka z Kračúnoviec (-mg-)

(-mg-)

sýpka "sipaňec" z Malcova (-mg-)

sýpka z Andrejovej (-mg-)

(-mg-)

Stodoly a chliev

Stodoly v skanzene patria k starším typom tzv. dvojzáčinových stodôl. Majú mnohouholníkové, viacpriestorové pôdorysy a sú postavené na nízkej kamennej podmurovke. Jednotlivé časti zrubu pre nerovnosť nepriliehajú a tak vytvárajú vytvárajú otvory pre vetranie sena.

stodola z Hankoviec (-mg-)

(-mg-)

polygonálna stodola z Tarbaja (-mg-)

chliev z Veľkropu (-mg-)

(-mg-)

Studňa, sušiareň a včelín

zrubová studňa (-mg-)

sušiareň ovocia z Buclovian (-mg-)

(-mg-)

včelín z Valkova (-mg-)

Technické stavby

Poľná hrnčiarska pec a kováčska dielňa

Funkčná poľná homoľovitá hrnčiarska pec na zadymovanú keramiku je prispôsobenou replikou peí používaných na Zemplíne a Šariši.

Zrubová kováčska a podkováčska vyhňa je jednopriestorový objekt z jelšového dreva. Strecha prekrývajúca aj priestor pred dieľňou je podopretá stĺpikovou konštrukciou. Ohnisko je z bepečnostných dôvodov vybudivané z hliny a kamenia a komín z pálených tehál.

poľná hrnčiarska pec (-mg-)

kováčska dielňa z Abrahámoviec (-mg-)

(-mg-)

Valcha

Valcha slúžila na spracovanie vlnenej tkaniny do hustého súkna.

Z popisu na tabuľke:

"Valcha využíva silu vody, ktorá poháňa vodné koleso na hornú vodu. Vodu na koleso privádza drevený doskový náhon. Prívod vody je možné regulovať doskovou zastavnicou. Vodné koleso dáva do pohybu drevený val,na ktorom sú na vzájomne opačných stranách klíny striedavo dvíhajúce dve silné a ťažké drevené "hlavy", ktoré potom vlastnou váhou padajú do dreveného ánku, kde ubíjajú splsťovanú tkaninu, namáčanú do teplej vody s rôznymi prímesami (mydlo, kyselina sírová, moč)"

Neviem ako vy, ja som sa stratil v ánku, A moč ma dorazil...

valcha - foľuš z Livova (-mg-)

(-mg-)

Vrták vodovodných rúr

Viete čo? Po skúsenosti s valchou vám ukážem ceduľku celú:

všetko o vrtáku (-mg-)

vrták vodovodných rúr z Bardejova (-mg-)

(-mg-)

(-mg-)

Sakrálne objekty.

Tie sme ale pozreli minule.

Tak aby sme sa nezacyklili...

Zdroje:

Publikácia autorky Ivety Zuskinovej Skanzeny z edície Kultúrne krásy Slovenska (vydavateľstvo Dajama, Bratislava, 2008).

web herkules.sk

Popis objektov v areáli skanzenu

Nabudúce:

Po zrýchlenom tempe v okolí Bardejova si trocha dáme pauzu.

Pôvodne sme mali pokračovať skanzenom v Starej Ľubovni. Ale hrozí, že budeme "preskanzenovaní". Zmeníme teda trocha trasu a najprv pôjdeme do Červeného kláštora.

A keďže už máme trocha "urbexový absťák", pôjdeme ešte pred splavom Dunajca do penziónu Smerdžovka. Kde v tomto roku mali končiť grantové rekonštrukčné práce...

penzión Smerdžovka (-mg-)

už mal byť "v novom šate" (-mg-)

Ale kedy to bude, je momentálne vo (kukni vpravo dole...)