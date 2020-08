Slovenské Černobyle. Rekapitulácia prvej série.

Černobyľ je pre mňa symbol katastrofy. Niečoho, čo nenávratne zaniká. Pričom nemám na mysli priamy akt explózie. Ale to, čo prišlo plíživo v ďalších rokoch. Pripjate s kolotočom či opustenými ulicami a rozpadajúcimi sa panelákmi.

Fascinuje ma urbex, tie naše "slovenské Černobyle". Ktoré ani nepotrebovali žiadnu explóziu. Len sa znenazdajky stali opustené a pomaličky chátrajú...

Tak táto "průpovídka" nás sprevádzala počas všetkých trinástich dielov našej minisérie Slovenské Černobyle.

Nadišiel čas na malú rekapituláciu.

V jednej časti došlo v diskusii na základe otázok k tvorbe akejsi diplomovky. Myslím, že aj pre našu rekapituláciu sa táto forma hodí. Zopakujeme fakty zo spomínanej diskusie, ale už bude doplnená aj o praktický výskum.

"Diplomovka". Urbex a Slovenské Černobyle.

ÚVOD.

Tento blog (kvázi "diplomovka") je zhrnutím 13-tich častí minisérie, venovanej Slovenským Černobyľom. Pojem bol vysvetlený v úvodnej "prúpovídke". Takže môžeme začať.

Čestne prehlasujem, že prácu som vypracoval sám s použitím uvedených zdrojov. Podobne terénny výskum bol samostatný, čo bolo v rozpore s prvým pravidlom urbexu. Čo už...

1. TEORETICKÁ ČASŤ.

1.1. Čo je vlastne URBEX?



"Urban exploration (skrátene urbex; doslova „mestský prieskum“) alebo infiltrácia je súkromný prieskum verejne/oficiálne neprístupných nadzemných aj podzemných objektov a zariadení vytvorených ľuďmi najmä v mestách.



1.2. Charakteristika.



Urban exploration je prienikom medzi „archeológiou“, fotografovaním interiérov nevyužívanej architektúry a adrenalínovým športom. Medzi skúmané objekty patria najmä katakomby, staré nepoužívané budovy, kanalizácia, staré továrne, strechy, kostoly, nemocnice, tunely, mosty a podobne.



Motiváciou pre mestský prieskum môže byť amatérsky či profesionálny záujem o podobu a dejiny zaujímavých architektonických diel (najmä továrenské haly, mosty, tunely), niektorí nadšenci urbexu vyhľadávajú v budovách zvyšky starých strojov alebo technologického vybavenia, iní sú skôr fotografmi, ktorí iba hľadajú zaujímavé exteriéry alebo interiéry (v opustených budovách, továrňach, železničných staniciach), prípadne hľadajú netradičné výhľady (na mostoch alebo komínoch) a pod.

Časť nadšencov vníma urbex ako módny adrenalínový šport a ich cieľom je dostať sa na neprístupné alebo zákonom zakázané miesta, kde si často zhotovujú fotografie a videá, ktoré zverejňujú na internete.



Pre mestský prieskum by ale malo platiť základné pravidlo: „Neodnášaj nič než fotky, nenechávaj nič než stopy“. Je neprípustné z navštívených objektov niečo vyniesť alebo ich akýmkoľvek spôsobom znehodnocovať. Prívrženci urban exploration sa naopak snažia poukázať na kultúrno-umelecké hodnoty opustených objektov a iniciovať ich obnovu.



Na Slovensku sa urbexu venuje niekoľko desiatok nadšencov, jedným z nich je aj youtuber Ivan Donoval a maliar Juraj Florek, ktorý v roku 2017 pripravuje vlastnú knihu o fenoméne urban exploration."



Zdroj 1: wikipédia



Propagácii urbexu sa venoval aj denník SME v článku v sekcii Leto s denníkom sme pod názvom "Navštevujú miesta, kde už nikto nežije. Lokalitu neprezradia." zo dňa 17.8.2016.



Z článku vyberám:



"Porušovanie pravidiel



Pilátová vie, že sú situácie, keď porušujú pravidlá. Jediné, ktorým sa riadia, je neodniesť so sebou nič, len zážitok a fotografie. Všetko je potrebné nechať na pôvodnom mieste. Dôležité je tiež nevytvárať vstupy do objektov tam, kde nie sú.



Niektoré miesta, ktoré navštívila, sú úplne zdevastované, iné zase vyzerajú, akoby v nich stále pulzoval život a niekto si len odskočil po noviny.

Hovorí, že „keď sa po čase vráti na zachovalé miesto, často vidí posprejované steny a rozkradnuté veci. Niekde sú dokonca úmyselne zakladané požiare, aby sa aj pamiatkovo chránené budovy museli zbúrať.“



Zdroj 2: cestovanie.sme.sk



1.3. PRAVIDLÁ URBEXU

Zdroj 4: denník N

(Pre prípadných záujemcov o hlbšie vniknutie do problematiky urbexu, kniha Juraja Floreka, ktorá sa v článku spomína, už vyšla).

2. PRAKTICKÁ ČASŤ

3. TERÉNNY VÝSKUM

3.1. OBJEKTY

A dostávame sa k samotnej rekapitulácii.

Výskum je zhrnutý v trinástich blogoch. Celkom je predstavených 11 objektov. Tu sa dá samozrejme polemizovať, pretože niektoré objekty majú viac častí, iným zasa bolo venovaných viac blogov. Takže ktorých 11 objektov mám na mysli (chronologicky):

1. Sedačka na Martinské hole (plus opustený horský hotel)

2. Detský tábor Zbyňov (hlavná budova, chatky Alpínky a chatková časť)

3. Kunerádsky zámok (plus obytný dom, administratívna budova a "perníková chalúpka")

4. Bývalá psychiatrická liečebňa v Bytčici (kaštieľ, nový pavilón, drevený pavilón, park)

5. Makov (ružový dom a "makovníková chalúpka")

6. Hotel Thermal v Belušských Slatinách

7. Horský hotel Hájnice v Hornom Vadičove

8. Motel Šibenice v Žiline

9. Športová hala "Korytnačka" v Žiline

10. Nedostavaná športová hala v Žiline na Vlčincoch

11. "Cintorín trafík" v Dolnom Hričove

3.2. BLOGY

Nuž, prejdime si všetky blogy "step by step". A zároveň oživme túto zatiaľ fádnu prácu najzaujímavejšími fotografiami.

zničená dolná stanica lanovky (-mg-)

horský hotel sa na prvý pohľad nezdá byť Černobyľom (-mg-)

Tento tábor je dobre viditeľný cestou z Rajca do Žiliny. Dávno som sa tam chcel pozrieť. Nuž, v rámci vznikajúcej minisérie nadišiel správny čas. V tomto blogu som spracoval hlavnú budovu.

hlavná budova v Zbyňove (-mg-)

jedáleň a spoločenská sála (-mg-)

Ešte chvíľu som v Zbyňove a prezerám si chatky. Na záver sa presúvam do Kuneradu. Tamojší kaštieľ, ťažko skúšaný požiarmi, čaká v tichosti na svoj ďalší osud. Stihnem ešte navštíviť obytnú chalupu pod kaštieľom.

chatky v Zbyňove (-mg-)

kaštieľ v Kunerade, ešte tichý a opustený (december 2019) (-mg-)

(ne)obytný dom pod kaštieľom (-mg-)

Po medializovaní informácií o revitalizácii kaštieľa mi to nedalo a navštívil som Kunerad znova. Naozaj, pribudli pracovné mechanizmy aj robotníci. Pri tej príležitosti som urobil aj prehliadku administratívnej budovy.

kaštieľ v Kunerade - čulý pracovný ruch (jún 2020) (-mg-)

administratívno - hospodárska budova pod kaštieľom (-mg-)

Neobišiel som ani "zašitý" dom v húštine a burine. Dostal svoj vlastný blog.

perníková chalúpka je skrytá v húštine (-mg-)

ježibaba si na poriadok nepotrpí (ale tu už ide o život aj bez pece...) (-mg-)

Bývalú liečebňu som rozdelil na tri blogy, keďže materiálu bolo požehnane. Gro predstavoval tento šiesty diel, Majestátny kaštieľ a atmosféra, ktorá na človeka padne vo vnútri, robia tento objekt záhadným a mysterióznym...

majestátny kaštieľ (-mg-)

dlhé s pochmúrne chodby (-mg-)

Ani nový pavilón už liečebňu nezachránil. Chátra rovnako, ako kaštieľ...

moderný nový pavilón (-mg-)

balkón vôbec nepripomína Černobyľ (-mg-)

V záverečnej časti som prechádzal obrovským nekoseným zámockým parkom so slepými lampami a žihľavou vysokou ako ja. Okrem pochmúrneho dreveného pavilónu bol v tejto časti najzáhadnejší modrý zošit s podivnými poznámkami a kresbami...

najpochmúrnejší pavilón z dreva (-mg-)

neudržiavaný park (-mg-)

Cestou k našim susedom som sa zastavil v Makove. A prelustroval dve stavby. Ružový dom som vídaval už dávno. Dovnútra som sa ale aj tak nedostal. Vynahradila mi to "makovníková" chalúpka, držiaca pohromade už oba silou... Vlastne silou čoho?

tento dom neprehliadnete (-mg-)

táto chalúpka drží pokope už len zázrakom (-mg-)

Najbližšie blogy sú venované hoteliérstvu. Tento prvý hotel "ľahol popolom"...

z bývalého hotela veľa neostalo (-mg-)

tehly a čierne trámy (-mg-)

Tento pomerne nový hotel dostal priestor vo dvoch blogoch. V tomto prvom som skúmal exteriér, čiže rôzne pohľady na budovu hotela zvonka, ale aj samostatne chatkovú časť či detské ihrisko.

výrazná silueta hotela (-mg-)

chatková "alej" (-mg-)

Všade samé črepy. To by mohlo byť motto interiéru hotela. Za relatívne krátky čas zdevastované izby, reštaurácia s kaviarňou, wellness... Kto nevidel, neuverí.

opustená recepcia (-mg-)

wellness a bazén, kedysi pýcha hotela (-mg-)

Prvá miniséria Černobyľov skončila v krajskom meste. Tentoraz som zacielil na kedysi vychýrený motel Šibenice na výpadovke smerom na Martin, ako aj na športové "pýchy". Jedna so zašlou slávou, druhá k nej vôbec nedošla. Ako symbolická bodka za sériou je "cintorín trafík". Malých Černobyľov bez historickej hodnoty...

motel stihol osud bývalého popraviska (-mg-)

"korytnačka" (-mg-)

hala - nehala (-mg-)

už doslúžil... (-mg-)

V zrýchlenom tempe sme absolvovali všetky objekty. Pokiaľ vás niektoré zaujali viac, mohli ste absolvovať kompletnú podrobnú prehliadku. Takýchto Černobyľov je u nás bohužiaľ nespočet. V druhej minisérii sa oboznámime s ďalšími. O tom ale v závere.

3.3. TROCHA ŠTATISTIKY

Nie že by som jej prikladal nejaký význam, ale do diplomovky patrí.

ZÁVER

(skoro mi tam ušiel preklep ZÁVET :-)

Dúfam, že vás uvedené výpravy zaujali. Schválne hovorím "zaujali" a nie "páčili sa", lebo to sa asi nedá. Druhá séria už bude pozvoľnejšia, trocha sa v niektorých prípadoch zmení aj "stratégia výskumu". Doteraz som vždy šiel za konkrétnym cieľom (aj keď sa občas pritrafili aj náhody, ako chalúpky). Niektoré z budúcich objektov budú volené inak. Skrátka sa niekde vyberiem a možno niečo nájdem.

Ja sa už teším. Dúfam, že aj vy. Ďakujem za čítanosť, karmu aj diskusie :-).

