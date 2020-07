Otvorený list Martinovi Droppovi, novinárovi s viac než 35-ročnou praxou.

Vážený pán Droppa. Možno sa čudujete, prečo Vám píšem. A možno ani nie. Vysvetlím v závere. Začnem trocha zoširšia. Nie každý čitateľ je možno v obraze.

V súčasnosti hýbu politickou scénou plagiátorské kauzy predsedu parlamentu (Mgr.) Borisa Kollára, toho času bez titulu a ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga (toho času ešte s titulom). No a najnovšie čítam, že problém má aj Igor Matovič... Tu už fakt nikto nič negarantuje. Až sa mi žiada použiť legendárny výrok Rada Procházku. Ktorý snáď má diplomovku v poriadku. Ale trocha som odbočil.

Pred pár dňami sa v priestore blog.sme.sk riešila podobná menšia kauzička. Nešlo o diplomovú prácu, iba o Váš blog "Zmyslami listovať v Knihe snov".

Niektorí diskutujúci si všimli nápadnú podobnosť najprv s textom Martina Gregora.

Vzniklo podozrenie, že ste jeho myšlienky vydávali za svoje. Ukázalo sa, ako neopodstatnené. Stopa ale viedla inam. Vy ste neuvádzali žiadne zdroje, Martin Gregor uvádzal tlačovú správu SFÚ.

V diskusii ste sa uviedli svoju 8-bodovú obhajobu, kde sú zaujímavé body 3 až 7:

„3. Zdroje svojich textov aj fotografií vždy svedomito uvádzam, Kódex blogera nenarúšam.

4. Nikomu sa nebudem ospravedlňovať - vôbec nemám za čo, ani nič nebudem v článku meniť ani dopĺňať.

5. Je mi ľúto, že nikoho nezaujíma ani článok, ani filmy Federica Felliniho, ani výstava jeho diel - ale nemôžem(e) chcieť, aby sa o to zaujímali ľudia, ktorí len nenávidia a svoju nenávisť potrebujú denne vyondievať kde je to len možné - bez hlavy a päty, bez dôkazov.

6. Keď mnohé a mnohí vôbec nerozumejú práci so zdrojmi - nech sa k tomu nevyjadrujú.

7. Kto nevie čítať bez toho, aby rozumel textu a jeho súvislostiam, kontextom - nech sa učí, nech sa vráti do školy (ak vôbec niekedy v nejakej bol / -a).“

V bodoch 3 a 4 ste usvedčený zo lži. K tomu sa ale dostaneme. Vaša ľútosť v bode 5 je porovnateľná s ľútosťou Borisa Kollára, že ľudí zaujíma na jeho práci AKO ju písal, a nie OBSAH. V závere bodu 5 a v bodoch 6 a 7 sa prejavila Vaša arogancia.

Následne diskutéri uviedli ďalšie príklady Vašich blogov, kde ste doslovne prevzali citáty z tlačových správ SFÚ, opäť bez uvedenia zdroja.

Vy ale čoskoro nás v diskusii poučujete:

„Takže takto:

Nie som žiadny plagiátor ani vykrádač zdrojov a informácií, žiadny zlodej.

Mám to potvrdené nielen z redakcie SME a nielen zo Slovenského filmového ústavu, ale už aj od dvoch právnikov z dvoch rôznych právnických kancelárií.

Ďakujem hŕstke statočných, ktorí sa ma zastali. Je evidentné, že vedia nielen čítať, ale aj rozumejú napísanému a súvislostiam.“

Následne ste požiadaný, aby ste dané „potvrdenia“ zverejnili. Nestalo sa. Ale oni sa „do priestoru“ dostali aj tak.“

Takže poďme sa na ne pozrieť:

1. POTVRDENIE REDAKCIE SME

V diskusii blogu p. Tepličkovej „Malé a veľké plagiáty (reakcia na diskusiu k článku p. Droppu)

sa za SME vyjadril pán Paculík:

„Články pána Droppu sú kompilátom tlačových správ a oficiálne dostupných fotografií. Článok ako taký neporušuje žiadny autorský zákon, no čitateľa zavádza tým, že na konci článku nie je presne uverejnený zdroj textu. Na toto bol bloger upozornený a bude musieť dať svoje články do poriadku.“

Na doplňujúcu otázku ohľadne Kódexu blogera, na ktorý sa viacerí diskutujúci odvolávali, konkrétne:

„Kým prevádzkovateľ písomne nepovolí výnimku z tohto pravidla, bloger nesmie do systému vkladať texty, ktoré už predtým zverejnilo iné médium (vrátane iných internetových stránok), alebo ktoré už ponúkol na zverejnenie inému médiu.“

pán Paculík doplnil:

„Daná časť kódexu blogera bola písaná za účelom zamedzenia kopírovania textov iných autorov. Pán Droppa vo svojich článkoch kompiluje texty z tlačových správ, dopĺňa ich o ďalšie informácie a fotografie. Výsledok má pridanú hodnotu, to je neodškriepiteľné. Navyše texty z tlačových správ sú už vo svojej podstate určené na šírenie. Jediným problémom je preto neuvedenie zdroja textov, čo musí autor urýchlene napraviť a do budúcna sa tomu vyvarovať.

Akonáhle by pán Droppa použil text iného autora, má samozrejme problém. Ja som zbežne pozrel jeho posledné články a našiel som texty zhodné s tlačovými správami, či oficiálnymi informáciami. Takže akonáhle doplní svoje články o zdroje, bude všetko v poriadku. Ak tak nespraví, články stiahnem.“.

(zvýraznenia som dal ja)

Takže je jasné, že ste nemohli toto „potvrdenie“ zverejniť. Lebo by ste zároveň zverejnili, že síce nie ste „žiadny plagiátor“, ale iba „zavádzte čitateľa tým, tým, že na konci článku nie je presne uverejnený zdroj textu.“ Inými slovami, že bežný čitateľ má dojem, že autorom týchto myšlienok (skopírovaných doslovne z webu SFÚ) ste Vy.

2. POTVRDENIE ZO SLOVENSKÉHO FILMOVÉHO ÚSTAVU

Jeden z diskutérov sa obrátil na pani Simonu Nôtovú zo SFÚ. Nebudem celú stať citovať, čitatelia si ju môžu prečítať. Je pravda, že po zverejnení stanoviska pani Nôtovej ste diskusiu zablokovali, ale skúsení diskutéri vedia, že stačí preklikať Vaše príspevky v diskusiách (alebo kohokoľvek z prvých troch diskutérov v rámci diskusie u pani Tepličkovej) a sú tam ako v kine Lumiér. Akurát si môžu na rozdiel od toho kina vziať pukance a kolu.

Nie každému sa ale chce hrabať v histórii diskusií. Takže odpoveď pani Nôtovej:

„Dobrý deň,



skúsim v bodoch:



1/ tlačové správy samy osebe nie sú autorským dielom - sú určené na propagáciu, majú informačný účel, nie sú podpísané autorom. Pre novinárov sú k dispozícii a je vecou ich etiky, ako informácie použijú. Ako som napísala, osobne si myslím, že pri publikovaní ich plného znenia alebo použitia rozsiahlych pasáží je potrebné uviesť zdroj. Pán Droppa to nerobí. Áno, žiaľ, sú aj novinári, ktorí si zľahčujú prácu a z tlačových správ publikujú veľké časti.



2/ blogovanie je podľa môjho názoru písanie autorských textov a vlastných názorov. Osobne si myslím, že tlačové správy na blog absolútne nepatria, z môjho pohľadu sa to vylučuje v princípe, pretože tlačové správy publikujú v plnom rozsahu s uvedením zdroja SFÚ mnohé weby. Čiže nie je to nič výlučné. Za obsah blogov ale zodpovedá autor (p. Droppa) a pokiaľ obsah blogu nie je v súlade s kódexom, je to vec prevádzkovateľa blogu/webu, na ktorom je blog umiestnený (SME).



3/ pána Droppu by som si nedovolila označiť za plagiátora, pretože tlačové správy sú bez autorstva. Necítim sa byť kompetentná ho súdiť, natoľko jeho blogovanie nesledujem + vidím aj jeho dobrý úmysel propagovať zaujímavé aktivity. Napriek tomu sa s jeho prístupom v práci s našimi tlačovými správami nestotožňujem a veľmi ma prekvapilo, že v diskusii neuviedol, odkiaľ čerpal informácie, keď bol na to niekoľkokrát vyzvaný s dokázateľne rovnakými pasážami v našich TS a jeho textoch. V tomto duchu som p. Droppovi dnes odpísala s tým, že jeho postoj považujem za nekorektný a zdroj mal priznať. Z môjho mailu si však vybral iba čriepok, ktorý mu vyhovoval, a to, že ho nepovažujem za plagiátora - vytrhol z kontextu to, čo potreboval. Žiaľ, tiež to vypovedá o výške jeho morálneho kreditu...“

(zvýraznenia som dal ja)

Z tohto pohľadu je „potvrdenie SFÚ“ síce o tom, že nie ste plagiátor, ale je pochopiteľné, že ak ste dostali odpoveď v podobnom duchu, nemohli ste dané „potvrdenie“ zverejniť.

Vrátime sa k bodom 3 a 4 Vašej obhajoby.

„3. Zdroje svojich textov aj fotografií vždy svedomito uvádzam, Kódex blogera nenarúšam.

4. Nikomu sa nebudem ospravedlňovať - vôbec nemám za čo, ani nič nebudem v článku meniť ani dopĺňať.

Od konca. Klamete v bode 4. Nie v tom, že sa nebudete ospravedlňovať, to už akosi patrí k Vašej morálnej výbave. Ale časť „ani nič nebudem v článku meniť ani dopĺňať.“.

Nuž zmenili ste a doplnili. Tu sú dôkazy. Záver článku zo dňa 9.7.2020 a následne po úprave 15.7.2020 po upozornení pánom Paculíkom.

Záver blogu (zdroje nie sú uvedené) (-mg- screen z blog.sme.sk)

Záver blogu po doplnení zdrojov, ale už bez diskusie (-mg- screen z blog.sme.sk)

Toho už nemôžete tak ľahko „odpinknúť“ ako diskutérov, ktorým ste venovali samostatný blog „Ich živou vodou je Zlo“ (bez možnosti diskusie).

Ak nezainteresovaným čitateľom ostalo pár pukancov a koly, vrele odporúčam.

Nuž a dostávame sa ku klamstvu v bode 3. „Zdroje svojich textov aj fotografií vždy svedomito uvádzam“. No neuvádzate, sám to priznávate doplnením článku 15.7.2020.

Sľúbil som na začiatku, že uvediem dôvod, prečo Vám venujem toľko času, aj keď ste mi v podstate ľahostajný a pôvodne som teraz mal dokončovať deviaty Černobyľ.

Myslel som si, že ste sa z uvedenej "kauzy" aspoň trocha poučili. Horkýže.

Ja Vás považujem za múdreho a rozhľadeného človeka. Ktorý sa (napriek kopírovaniu z tlačových správ SFÚ bez uvedenia zdroja) v umení filmovom a hudobnom vyzná, a snáď Vás aj baví. Dar písania nesporne máte, napríklad rozhovor s Gojkom Mitičom sa mi páčil a nakoniec aj ten pamflet na diskutérov (nehovorím o obsahu, ale o forme) je slušný literárny útvar.

Len je tu akási, nazvime ju „charakterová vada“. Alebo diagnóza?

Nie som oprávnený Vás súdiť. Myslím, že väčšina príčetných čitateľov svoj úsudok má. Len proste nechápem Vaše konanie.

Ja na Vašom mieste, po tom debakli a hanbe v kauze „plagiátor“, by som tento priestor opustil. Ak nie natrvalo, aspoň na pol roka. Nič nemení na veci, že oficiálne nespadáte pod pojem "plagiátor". Veď Vás nikto odnikiaľ neodvoláva. Len veci treba vidieť v kontexte. S morálkou v hlavnej úlohe.

A ak to nejde, Vaša potreba blogovať a diskutovať „prebije“ tú hanbu, ok.

Dával by som už ale pozor na uvádzanie zdrojov (pokiaľ to ale nebolo vedomé, nechce sa mi veriť, že taký novinársky matador nevie čo robí), v diskusiách by som vyjadril svoj názor, viedol trebárs diskusiu o svojej pravde v medziach slušnosti. Bodka. Určite by som však prestal s poučovaním ostatných blogerov a diskutérov. A už vôbec nie o CITÁCIÁCH A UVÁDZANÍ ZDROJOV.

No ale dnes kliknem na blog pána Jozefa Kmeta "Je mi z Kotlebovcov zle...", a div mi oči nevypadli. Nejde o obsah blogu. Ide o Váš diskusný príspevok:

„Pán Kmeťo,...

...takže:

1.: Kde máte zdroje, z ktorých citujete - odkazy, linky? Alebo ste sa osobne rozprávali napr. s p. J. L. Benčíkom?

2. Napíšte, čo konkrétne ste spravili a robíte "proti kotlebovcom" a s akým výsledkom.

3. Opravte si chyby. Napríklad nie "Kotlebovci," ale "kotlebovci" (viď "štúrovci,"hurbanovci," "husákovci," "putinovci," "havlovci" etc.)“

(zvýraznenia som dal ja)

Bod 2) sa týka obsahu blogu, bod 3) je už asi Vaša úchylka (v poslednom čase premietnutá do známkovania blogov), ale v podstate neškodná.

Máte skrátka potrebu mentorovať a neberiete do úvahy, že nie všetci sú tu novinári, niektorí nemali šťastie študovať alebo sú zo školy roky preč. Chcú sa tu možno len zabaviť.

Pravda, ak niekto upozorní Vás, už nariekate a vyhovárate sa na zrakovú vadu. Nie, nezľahčujem ju, neviem o nej nič. Sám som po dvoch operáciách oka, ľavým už nečítam a momentálne riešim s odborníkmi dvojité videnie.

Ale šokujúci je bod 1.

A teraz si pomôžem autorskými profilmi, alebo sa zahráme „kto je kto“.

Martin Droppa

Novinár, reportér, fotoreportér s viac než 35-ročnou praxou: Liptov, SME, Hospodárske noviny, Formát, .týždeň; prevažne "na voľnej nohe." Mám rád literatúru, film, umenie, hudbu, prírodu, históriu II. svetovej vojny, objavovanie, Francúzsko, Poľsko a Sever. Som veľmi veľkým fanúšikom skupiny Pink Floyd (link)

Na SMEblog blogujem od 2. 9. 2016.

Žijem v Liptove.

Jozef Kmeto

Som obyčajný človek, ktorý žije svoj obyčajný život. Nie som ani vedec, ani lekár, som bloger. Mám rád, keď môžem písať o veciach, o ktorých sa nedozviem nikde, inde ako cez blogerstvo...

(zvýraznenia v profiloch som dal ja)

Čiže.

Novinár s 35 ročnou praxou poučuje obyčajného človeka.

O veciach, v ktorých v čerstvej pamäti flagrantne a neospravedlniteľne pochybil.

Bez štipky sebareflexie, bez štipky hanby. Pán Droppa, čo ste za človeka???

Záverom.

Viackrát som sa vyjadril, že verím v tú štipku dobra v každom človeku. Vy ste mi zatiaľ nedali šancu.

Pán Droppa, nepoznám Vás.

Na rozdiel od viacerých „Podliakov a Špín“ z Vášho pamfletu.

Verte, sú to dobrí a prajní ľudia, mnohí z ťažkými osudmi či už po zdravotnej stránke, alebo profesnej. Zvlášť v tejto ťažkej dobe. Nie že by nemali svoje muchy a chyby, všetci ich máme. Ale určite nikomu úmyselne neubližujú a neškodia.

Neviem, či máte priateľov. Možno ste sám, možno máte nejaké problémy, o ktorých tu nikto nevie. Riešenie je len vo Vašich rukách. Verte, keď sa prestanete navážať do iných, dajú pokoj aj oni Vám.

Vraví sa, že každá aféra trvá tri dni, naša pravda už týždeň. Keby ste po prvom diskusnom príspevku odpovedali, "ďakujem za upozornenie, chybu napravím", žiadna aféra (búrka v šerbli) vôbec nemusela byť.

Ešte raz, nesúdim Vás ani Vám neradím. Nemám na to právo. Len Vás proste nechápem.

Napriek všetkému prajem všetko dobré.

Poprosím prípadných diskutujúcich, aby zachovali určitú úroveň diskusie vo vecnej rovine a neskĺzli do podobných urážok a invektív, aké sa nám dostalo v blogu pána Droppu. Dokážme, že hoc "Podliaci a Svine" (aj keď ja bez "certifikátu" :-), máme svoju úroveň a "podliacku česť".

Ďakujem