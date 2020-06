Slovenské Černobyle V. "Perníková chalúpka" (ešte stále v Kunerade)

Černobyľ je pre mňa symbol katastrofy. Niečoho, čo nenávratne zaniká. Pričom nemám na mysli priamy akt explózie. Ale to, čo prišlo plíživo v ďalších rokoch. Pripjate s kolotočom či opustenými ulicami a rozpadajúcimi sa panelákmi.

Fascinuje ma urbex, tie naše "slovenské Černobyle". Ktoré ani nepotrebovali žiadnu explóziu. Len sa znenazdajky stali opustené a pomaličky chátrajú...

(verní čitatelia už vedia túto formulku naspamäť :-)

Dnes sa s Kuneradom rozlúčime. Ak ste s nami minule absolvovali prehliadku pracovnej aktivity na zámku a pamätníku viete, že sme pri návrate po zvetraných schodoch (kde už zeleň vyhráva súboj s pôvodnými kameňmi a betónom) zbadali v mohutnej zeleni červenú strechu. Zdala sa nám ako z perníka, pravda už značne po záruke...

strecha sťaby z perníka... (-mg-)

Tie stavby sú v „podzámčí“ tri. V trojke sme nakukli do opusteného domu, v štvorke sme podrobne prehliadli dlhú administratívnu budovu. Ktorú zrejme navštívil depresívny portrétista a čata zametačov.

Opustený dom... (-mg-)

... a vzorne vyzametaná administratívna budova (-mg-)

No a keď sme sa postavili medzi obe stavby, máme pred sebou priečelie „perníkovej chalúpky".

Perníková chalúpka. (-mg-)

Poďme pozrieť bližšie.

Z tejto prednej časti je iba vchod do akejsi oblúkovej miestnosti. Mohol to byť sklad, pivnica, prípadne aj spoločenská miestnosť kde mohol byť bar aj krb. Fantázii sa medze nekladú.

(-mg-)

oblúková miestnosť (-mg-)

Nuž, ako Janko a Marienka, chcem sa dostať do chalúpky. Lenže mňa žiadna ježibaba nevíta. Tak sa rozhliadam, z ktorej strany chalúpku obídem. Porast je vysoký a vďaka neustávajúcemu miernemu dažďu aj premočený. Janko a Marienka však v tráve zanechali nenápadné stopy.

cestička (-mg-)

cestička pokračuje (-mg-)

cestička je v cieli (-mg-)

Naskytá sa mi pohľad na bočnú fasádu chalúpky, chránenú prehrdzaveným zábradlím.

Zisťujem, že tadiaľto do chalúpky tiež nevojdem. Bráni tomu prepadnutý strop.

zdalo sa, že vojdem týmito dvermi (-mg-)

cez okno vidno, že miestnosť je zatarasená (-mg-)

interiér nevábi (-mg-)

Svetielko by Janko s Marienkou z lesa nezbadali. Energetické srdce chalúpky už dotĺklo.

srdce chalúpky... (-mg-)

... dokonca dvojité. Žiaľ, už nefunkčné. (-mg-)

Ani s hygienou by tu Janko a Marienka nepochodili. Ako gastroprevádzka by ježibaba cez hygienickú kontrolu so svojou chalúpkou neprešla.

(-mg-)

No nič, "tudy cesta nevede".

Ale nevzdávam to. Sú tu ešte schody na najvyššie poschodie. Nie nepodobné tým ku zámku. No a na nich voľne popadané "perníčky".

schody (-mg-)

Zľava si obzerám strechu s manzardou. Snáď si ju obzriem aj zvnútra. Skôr než vojdem vchodom do podkrovia, pozriem ešte chalúpku z pravej strany. Tadiaľ sa dnu nedostanem.

strecha melie z posledného... (-mg-)

manzarda (-mg-)

dom z druhej strany (-mg-)

Poobzeral som chalúpku zo všetkých strán, načim vstúpiť.

UPS!!!

(-mg-)

Tak na túto pôdu svojich 250 libier nepustím. Až taký adrenalista nie som. Hlavne keď vidím v zadnej časti otvor po prepadnutom strope. No čo už, perníková chalúpka zvnútra mi nebola dopriata. Ani pohľad z manzardy. Ale aj obhliadka zvonka bola zaujímavá.

Návrat do Kuneradu bol spontánny, nestihol som sa na to ani patrične obliecť a vystrojiť. Môj odev a tiež obuv dostali zabrať :-).

Vo veľkonočnom blogu z prašných ciest som písal: "tie tenisky boli čierne". Teraz môžem parafrázovať. "Tie topánky boli suché". Snáď to "rozchodia" a nestihne ich osud Černobyľov.

topánky premočené skrz naskrz (-mg-)

Nejaký turista či turistka tu svoj "Černobyľ" zanechal. Asi odskackal(a) na jednej nohe.

táto to už nerozchodila... (-mg-)

Cestou z Kuneradu som mal ešte jednu zastávku. Tiež v kaštieli. Tam bude adrenalínu trocha viac.

Nabudúce uvidíte:

(-mg-)

Bude to tak trocha Blair Witch. Budeme blúdiť v spleti chodieb a schodíšť...

nespočetné dvere a točité schody... (-mg-)

...nekonečné chodby s ponurými izbami... (-mg-)

... možno stretneme aj ducha. A na konci sa dozvieme, že aj tak...

(-mg-)